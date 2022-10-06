Про це повідомляють автори проєкту Декомунізація.Україна.

"Починаємо пілотний проєкт з повного очищення першого краю від усіх вуличних покажчиків зі старими назвами. Поки починаємо із Ужгорода, де їх ще дуже багато. Для початку нашими активістами створено мапу покажчиків, які треба буде демонтувати, після цього, буде звернення до міської ради та демонтаж решток", – повідомляють вони.

Більшість вулиць Ужгорода офіційно уже мають нові назви, однак на будинках досі висять таблиці зі старими назвами: таких тут кілька десятків. На мапу нанесені адреси, де досі є старі покажчики, а також додані фото.

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