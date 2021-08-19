Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура Почесною гостею 28 BookForum стане Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук

Почесною гостею 28 BookForum стане Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук

19 серпня, 2021 четвер
14:58
Культура Ольга Токарчук

Вперше в історії незалежної України Нобелівська лауреатка братиме участь в українському літературному фестивалі

"Токарчук ніколи не розглядає реальність як щось стабільне чи вічне. Вона конструює свої романи в напрузі між культурними протилежностями; природа проти культури, розум проти божевілля, чоловік проти жінки, дім проти відчуження", - йдеться в рішенні Нобелівського комітету.

Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури за 2018 рік "за уяву оповідачки, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя". Вона народилася у 1962 році в Польщі, та вивчала психологію у Варшавському університеті. Ольга Токарчук - авторка восьми романів та трьох збірок оповідань, а також одна з найбільш перекладених польських авторів. Ольга двічі отримувала одну з найпрестижніших польських літературних нагород - премію "Ніке": вперше за роман "Бігуни" (Bieguni) у 2008 році, а вдруге у 2015, за роман "Книги Якова" (Ksiegi Jakubowe).

Ольга Токарчук живе у Вроцлаві, де після отримання Нобелівської премії заснувала фонд, що пропонуватиме письменницькі та перекладацькі резиденції, реалізовуватиме освітні програми з літератури тощо. 

Українською мовою книги Ольги Токарчук виходять у видавництві "Темпора" та "Урбіно":  "Бігуни", та "Книги Якова" в перекладі Остапа Сливинського, збірка "Химерні оповідання" у перекладі Віктора Дмитрука, а "Веди свій плуг понад кістками мертвих" у перекладі Божени Антоняк.

"Її герої - це люди, які однією ногою стоять у нашому звичайному світі, до якого ми всі звикли, а іншою - у світі фантазій, ностальгії, прихованих бажань" - Говорить Остап Сливинський, перекладач текстів Ольги Токарчук. 

Вже 28 років BookForum є міжнародною платформою, довкола якої збираються фахівці різних сфер, щоб обмінюватись ідеями та знаннями, презентувати досягнення та обговорювати проблеми.  

Цього року BookForum вперше відбудеться у гібридному форматі: онлайн та офлайн. Заплановано понад 100 подій, панельних дискусій і традиційна Ніч Поезії та музики non-stop, запрошені гості з усієї України, а також ЄС, США, Південної Америки та Африки.

28 Львівський міжнародний BookForum відбудеться 15-19 вересня 2021 року у Львові за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.

книги
Читайте також:
Андрій Шевченко
18 серпня, 2021 середа
Шевченко відреагував на призначення нового тренера збірної України
18 серпня, 2021 середа
В КНР порівняли Тайвань з Афганістаном, заявляючи, що захоплять острів так швидко, як таліби - Тайбей відповів
Наталка Діденко
17 серпня, 2021 вiвторок
В Україні зміниться погода: очікується послаблення спеки та грозові дощі, - синоптик Наталка Діденко
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.8
  • EUR
    Купівля 30.98
    Продаж 31.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
19 серпня
16:32
Зеленський
Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"
16:30
У Києві презентували документальний фільм “Імені Виговського”
16:25
Deus Robots
Нова пошта тестує складських роботів Deus Robots для автоматизації сортування
16:20
суд
В Росії двох підлітків засудили за підготовку до теракту: ті не визнають вини та заявляють, що всі докази їм підкинули
16:10
COVID-19 тест
Спалах коронавірусу в дитячому таборі Одеси: кількість інфікованих зросла
16:03
КМДА не видавала дозволів на встановлення сцени на братській могилі у Маріїнському парку
15:54
НБУ
НБУ пропонує встановити вимоги до страховиків агропродукції з державною підтримкою
15:48
ліки
РНБО пропонує до 2024 року заборонити в Україні рекламу ліків
15:47
Ексклюзив
ціни
Чому ціни зростають так швидко і чого очікувати найближчим часом. Експертне опитування
15:46
Протестувальники підняли національний прапор замість стягу ісламістів над Асадабадом
Афганістан: в день незалежності країни таліби проголосили Ісламський емірат, на сході - вбиті у протестах
15:44
деокупаціїя Крим
За переслідування ПЦУ та розбудову окупаційних органів влади: Кабмін пропонує ввести санкції проти 70 осіб щодо Криму
15:40
Toyota
Toyota у вересні планує скоротити виробництво авто на 40%
15:25
Мрія
"Мрія" пролетить на Хрещатиком під час параду до Дня Незалежності
15:24
гроза
Українців попередили про шторм: які регіони накриє негода
15:07
Зеленський
"Хочу деякі речі закінчити": Зеленський прокоментував можливість висунення на другий термін
15:05
Кузьма
"Кобзар", гімн, пісні Скрябіна й твори Костенко: українці назвали символи незалежності
15:05
смертна кара
51% українців виступає за відновлення смертної кари в Україні, – опитування
14:57
Київський апеляційний суд підтвердив незаконність догани Рожковій і Сологубу від Ради НБУ
14:50
окупант
Окупанти в ОРЛО анонсували військові збори і призов "резервістів"
14:46
Інсталяція "Хохли"
Стоять на колінах та "спрямовують погляд до Росії": чернівецького художника допитали в СБУ через інсталяцію "Хохли"
14:45
АЗС
Кожна друга перевірена АЗС в Україні працює без дозволів у сфері поводження з відходами, - Держекоінспекція
14:42
65% українців не хочуть їхати працювати за кордон, – опитування
14:36
Телеканал "НАШ"
Нацрада подасть до суду, щоб позбавити ліцензії канал "НАШ"
14:32
Олександр Ткаченко
"Це хвиля хайпу. Не вбачаю великої трагедії": Ткаченко про скандали довкола СРСР-інсталяції та встановлення сцени на братській могилі
14:30
вакцина
Ефективність вакцини Pfizer знижується швидше, ніж AstraZeneca, - вчені
14:19
гривні
Мінсоцполітики направило майже 300 млн грн на допомогу малозабезпеченим сім'ям до 1 вересня
14:05
У Києві правоохоронці прийшли з обшуками ще на два комунальних підприємства
13:59
Джеф Безос
Безос знову став найбагатшою людиною в світі, - Forbes
13:35
Гурт "Жадан і Собаки" випустив власне пиво
13:34
Просувала ідеї "Малоросії" та "Новоросії": у Луцьку викрили ботоферму
13:28
кіберполіція
Привласнили 18 млн грн за допомогою фішингу: на Харківщині поліцейські ліквідували шахрайську схему
13:25
газ
Ціна газу в Європі впала на 10% через інформацію про запуск "Північного потоку-2" в 2021 році
13:17
Запорізька міськрада
У міськраді Запоріжжя проводять обшуки
12:59
Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого українського прикордонника
12:56
Зеленський Меркель
Зеленський нагородить Меркель "Орденом Свободи"
12:43
дія
ЄС офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів у "Дії" європейським
12:35
Північний поток-2
"Північний потік-2" не завершать 23 серпня, - оператор
12:33
Тетяна Єгорова-Луценко
Підозрюваного в хабарництві голову Харківської облради Товмасяна звільнено, на посаду обрали "слугу" Єгорову-Луценко
12:08
Островський Василь
На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий зі Львова
12:06
У Карпатах знайшли чотирьох дітей, яких розшукували ДСНС, поліція та місцеві жителі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV