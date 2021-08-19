Почесною гостею 28 BookForum стане Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук

"Токарчук ніколи не розглядає реальність як щось стабільне чи вічне. Вона конструює свої романи в напрузі між культурними протилежностями; природа проти культури, розум проти божевілля, чоловік проти жінки, дім проти відчуження", - йдеться в рішенні Нобелівського комітету.



Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури за 2018 рік "за уяву оповідачки, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя". Вона народилася у 1962 році в Польщі, та вивчала психологію у Варшавському університеті. Ольга Токарчук - авторка восьми романів та трьох збірок оповідань, а також одна з найбільш перекладених польських авторів. Ольга двічі отримувала одну з найпрестижніших польських літературних нагород - премію "Ніке": вперше за роман "Бігуни" (Bieguni) у 2008 році, а вдруге у 2015, за роман "Книги Якова" (Ksiegi Jakubowe).



Ольга Токарчук живе у Вроцлаві, де після отримання Нобелівської премії заснувала фонд, що пропонуватиме письменницькі та перекладацькі резиденції, реалізовуватиме освітні програми з літератури тощо.



Українською мовою книги Ольги Токарчук виходять у видавництві "Темпора" та "Урбіно": "Бігуни", та "Книги Якова" в перекладі Остапа Сливинського, збірка "Химерні оповідання" у перекладі Віктора Дмитрука, а "Веди свій плуг понад кістками мертвих" у перекладі Божени Антоняк.



"Її герої - це люди, які однією ногою стоять у нашому звичайному світі, до якого ми всі звикли, а іншою - у світі фантазій, ностальгії, прихованих бажань" - Говорить Остап Сливинський, перекладач текстів Ольги Токарчук.



Вже 28 років BookForum є міжнародною платформою, довкола якої збираються фахівці різних сфер, щоб обмінюватись ідеями та знаннями, презентувати досягнення та обговорювати проблеми.



Цього року BookForum вперше відбудеться у гібридному форматі: онлайн та офлайн. Заплановано понад 100 подій, панельних дискусій і традиційна Ніч Поезії та музики non-stop, запрошені гості з усієї України, а також ЄС, США, Південної Америки та Африки.



28 Львівський міжнародний BookForum відбудеться 15-19 вересня 2021 року у Львові за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.