Подальша підтримка та обмін досвідом: очільник генштабу Чехії у Києві зустрівся з Залужним

Про це Збройні сили Чехії в четвер повідомили в соцмережі X.

Під час неанонсованого візиту в Україну Ржегка зустрівся із Залужним та "іншими партнерами українських силових структур". Чеські військові не уточнюють, коли саме це сталось.

Стверджується, що українські партнери високо оцінили допомогу, яку чеська армія вже надала Україні.

"Ми будемо продовжувати допомагати Україні. Наші консультації потрібні саме для того, щоб наша допомога Україні мала якомога більший ефект. Я дуже ціную інформацію, яку нам надають наші українські партнери. Наша армія отримує неоціненний досвід", – прокоментував Ржегка.