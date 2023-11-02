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Подальша підтримка та обмін досвідом: очільник генштабу Чехії у Києві зустрівся з Залужним

2 листопада, 2023 четвер
19:37
Війна з Росією Валерій Залужний, Чехія, допомога Україні

Очільник Генерального штабу чеської армії Карел Ржегка зустрівся в Києві з українським колегою Валерієм Залужним, щоб обговорити поточний розвиток безпекової ситуації та подальші можливості для чеської підтримки, навчання та обміну досвідом

Про це Збройні сили Чехії в четвер повідомили в соцмережі X.

Під час неанонсованого візиту в Україну Ржегка зустрівся із Залужним та "іншими партнерами українських силових структур". Чеські військові не уточнюють, коли саме це сталось.

Стверджується, що українські партнери високо оцінили допомогу, яку чеська армія вже надала Україні.

"Ми будемо продовжувати допомагати Україні. Наші консультації потрібні саме для того, щоб наша допомога Україні мала якомога більший ефект. Я дуже ціную інформацію, яку нам надають наші українські партнери. Наша армія отримує неоціненний досвід", – прокоментував Ржегка.

  • 12 жовтня Данія та Чехія оголосили, що передадуть Україні 50 бойових машин та танків, 7000 гвинтівок, 2 500 пістолетів, а також інше озброєння та обладнання найближчими місяцями.
Чехія
допомога Україні
Валерій Залужний
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