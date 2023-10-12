Бойові машини, танки та гвинтівки: Данія та Чехія передадуть Україні військову допомогу найближчими місяцями

Про це пише міноборони Данії.

Зазначається, що озброєння передадуть за кошти уряду Данії зі складів чеських приватних компаній.

У рамках першої частини проєкту буде поставлено:

50 бойових машин та бойових танків;

2500 пістолетів;

7000 гвинтівок;

500 ручних кулеметів;

500 снайперських гвинтівок, засобів радіоелектронної боротьби та ISR.

Поставка включає як сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку.

"Це вагомий подарунок, що складається з техніки, яка дуже затребувана в Україні. Цей подарунок став можливим завдяки зразковій співпраці між Данією та Чеською Республікою", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

"Міністерство оборони в першу чергу виконує роль посередника в цьому проєкті. На нашій території є низка підприємств оборонної промисловості, з якими ми, як міністерство оборони, маємо давні відносини, і тому можемо зв'язати їх з тими, хто, як і ми, хоче допомогти українцям. У даному випадку це уряд Данії", – додав заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковец.

Він додав, що завдяки такій формі співпраці можна буде продовжити військову допомогу Україні не лише в найближчі місяці, а й у 2024 році та, за необхідності, в довгостроковій перспективі.

Окрім того, обидві країни планують надалі передати Україні 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкатних гармат, 7000 одиниць протитанкової зброї, 10 000 ручних гранат і 60 мінометних систем. У поставку також увійде значна кількість систем боротьби з дронами.