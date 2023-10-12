Бойові машини, танки та гвинтівки: Данія та Чехія передадуть Україні військову допомогу найближчими місяцями
Данія та Чехія оголосили, що передадуть Україні 50 бойових машин та танків, 7000 гвинтівок, 2 500 пістолетів, а також інше озброєння та обладнання найближчими місяцями
Про це пише міноборони Данії.
Зазначається, що озброєння передадуть за кошти уряду Данії зі складів чеських приватних компаній.
У рамках першої частини проєкту буде поставлено:
- 50 бойових машин та бойових танків;
- 2500 пістолетів;
- 7000 гвинтівок;
- 500 ручних кулеметів;
- 500 снайперських гвинтівок, засобів радіоелектронної боротьби та ISR.
Поставка включає як сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку.
"Це вагомий подарунок, що складається з техніки, яка дуже затребувана в Україні. Цей подарунок став можливим завдяки зразковій співпраці між Данією та Чеською Республікою", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
"Міністерство оборони в першу чергу виконує роль посередника в цьому проєкті. На нашій території є низка підприємств оборонної промисловості, з якими ми, як міністерство оборони, маємо давні відносини, і тому можемо зв'язати їх з тими, хто, як і ми, хоче допомогти українцям. У даному випадку це уряд Данії", – додав заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковец.
Він додав, що завдяки такій формі співпраці можна буде продовжити військову допомогу Україні не лише в найближчі місяці, а й у 2024 році та, за необхідності, в довгостроковій перспективі.
Окрім того, обидві країни планують надалі передати Україні 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкатних гармат, 7000 одиниць протитанкової зброї, 10 000 ручних гранат і 60 мінометних систем. У поставку також увійде значна кількість систем боротьби з дронами.
- 19 вересня Чехія підписала угоду з Данією та Нідерландами, що за їхньої фінансової підтримки постачатиме зброю в Україну. Йдеться про танки, гаубиці, стрілецьку зброю тощо.
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