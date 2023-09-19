ППО, танки, боєприпаси: Чехія за підтримки Данії та Нідерландів надасть Україні нову зброю

Про це повідомив заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, передає пресслужба міноборони країни.

За його словами, ця співпраця стане чудовою можливістю для чеських компаній.

"Зокрема, це буде постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості", - пояснив Даніель Блажковець.

Планується, що Київ отримає як сучасну чеську зброю, так і модернізовану техніку, яка вже є на озброєнні місцевих збройних сил. Техніка буде в робочому стані, її передадуть у найближчі місяці та у 2024 році.

Лист про наміри було підписано між країнами задля налагодження довгострокової співпраці та підтримки Збройних Сил України. Перший підпроєкт – передача 15 модернізованих основних бойових танків Т-72ЕА, які найближчим часом вирушать в Україну.

"Ця угода матиме величезну користь для подальшого розвитку чеської оборонної промисловості та для безпеки Чеської Республіки як такої. Завдяки цьому чеські зброярі стануть більш конкурентоспроможними на світовому ринку", - зазначив чиновник.