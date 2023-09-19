Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ ППО, танки, боєприпаси: Чехія за підтримки Данії та Нідерландів надасть Україні нову зброю

ППО, танки, боєприпаси: Чехія за підтримки Данії та Нідерландів надасть Україні нову зброю

19 вересня, 2023 вiвторок
18:04
Світ Чехія

Чехія підписала угоду з Данією та Нідерландами, що за їхньої фінансової підтримки постачатиме зброю в Україну. Йдеться про танки, гаубиці, стрілецьку зброю тощо

Про це повідомив заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, передає пресслужба міноборони країни.

За його словами, ця співпраця стане чудовою можливістю для чеських компаній.

"Зокрема, це буде постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості", - пояснив Даніель Блажковець.

Планується, що Київ отримає як сучасну чеську зброю, так і модернізовану техніку, яка вже є на озброєнні місцевих збройних сил. Техніка буде в робочому стані, її передадуть у найближчі місяці та у 2024 році.

Лист про наміри було підписано між країнами задля налагодження довгострокової співпраці та підтримки Збройних Сил України. Перший підпроєкт – передача 15 модернізованих основних бойових танків Т-72ЕА, які найближчим часом вирушать в Україну.

"Ця угода матиме величезну користь для подальшого розвитку чеської оборонної промисловості та для безпеки Чеської Республіки як такої. Завдяки цьому чеські зброярі стануть більш конкурентоспроможними на світовому ринку", - зазначив чиновник.

Новини
Чехія
Війна з Росією
зброя для України
Читайте також:
кримський міст
Автор Антін Борковський
17 вересня, 2023 неділя
Якщо ЗСУ знищать Кримський міст, то Путін від безвиході піде на переговори, - американський дипломат Брайза
19 вересня, 2023 вiвторок
Нічна атака "шахедами": у Львові є влучання, загинув чоловік
19 вересня, 2023 вiвторок
"У мене немає причин не довіряти": Ердоган заявив, що Путін хоче закінчення війни
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.76
    Купівля 37.76
    Продаж 38.53
  • EUR
    Купівля 40.5
    Продаж 41.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 вересня
18:24
Джо Байден
Байден: від подій в Україні залежить наше майбутнє, на кону міжнародний порядок
18:21
Рамзан Кадиров
РосЗМІ назвали можливих наступників Кадирова у разі його смерті
18:14
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:05
OPINION
Віктор Каспрук
ООН, яка не бачить в Україні геноцид, має бути реформована
17:52
ПВК Вагнер
РФ формує в Африці ПВК на базі бригади, яку виводить із України, - Центр нацспротиву
17:48
Оновлено
Ворог обстріляв Куп'янськ
РФ атакувала авіабомбою Куп'янськ: кількість загиблих збільшилася до 6
17:35
НАТО, державний прапор України
Сейм Литви закликав країни НАТО прийняти Україну до Альянсу у 2024 році
17:31
Ллойд Остін, Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен
Остін анонсував візит Зеленського у Пентагон 21 вересня
17:14
Google Bard
Google анонсувала нові функції Bard, які мають зробити її конкуретноспроможною щодо ChatGPT
17:05
Оновлено
Азербайджан
Азербайджан оголосив "антитерористичні заходи" у Карабаху, Вірменія заявила про "етнічні чистки"
16:41
Оновлено
суд гаага
Для Росії міжнародне право є інструментом для зловживань, - посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич
16:29
Херсонщина ,війна з росією
Росія вдруге за день обстріляла Херсон: постраждали двоє людей
16:27
На фото: спонсорування війни
НАЗК пропонує накласти санкції на 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER
16:25
Володимир Єльченко
Байден-Зеленський-Лавров: чого очікувати від Генасамблеї ООН? Розмова із дипломатом Володимиром Єльченком
16:15
Ексклюзив
кадиров
"Не кремлівський слід": радник Легіону "Свобода Росії" сказав, хто може загрожувати життю Кадирова
16:14
Неіснуюче ПЗ для БПЛА на 3 млн грн: правоохоронці викрили схему заволодіння коштами з харківського бюджету
16:13
Довбуш
За чотири вікенди "Довбуш" став найкасовішим українським ігровим фільмом року
16:02
OPINION
Ростислав Павленко
Уникнути пастки
15:41
зерно, експорт
Вже перше судно з зерном, яке вийшло з України, знизило світові ціни, - Bloomberg
15:41
Ексклюзив
знищені окупанти
Сили оборони: на Таврійському напрямку дві доби поспіль зростають втрати противника
15:37
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака "шахедами": у Львові є влучання, загинув чоловік
15:29
Оновлено
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Президент Ірану заявив про готовність стати посередником у переговорах РФ та України
15:25
мітинги у Лівії
У Лівії жителі постраждалого від повені міста влаштували мітинг і підпалили будинок мера
15:12
Сумщина обстріли 27 жовтня
Росіяни вдарили по Середині-Буді на Сумщині: поранено двох людей
15:08
На фото: аварія
У Києві трамвай переїхав на смерть жінку на Троєщині
15:06
росія обстріляла ринок у Костянтинівц
NYT стверджує, що на ринок в Костянтинівці могла впасти українська ракета. У СБУ та Офісі президента відреагували
15:00
Пресреліз
Мережа АЗК UPG розпочала співпрацю з благодійною місією медичних волонтерів FRIDA Ukraine
14:59
герої фільм "Люксембург, Люксембург"
"Люксембург, Люксембург", "20 днів у Маріуполі" та інші: оголошено претендентів на премію "Кіноколо 2023"
14:52
Ракетний комплекс Нептун
КБ "Луч" просить у влади переглянути висновки Держаудитслужби, які "ускладнюють виробництво зброї"
14:43
Оновлено
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув поліціянт та пасажир
14:30
СБУ викрила дві схеми ухилення від мобілізації на Херсонщині та Прикарпатті
14:04
OPINION
Микола Скиба
Як і з ким правильно трансформувати шкільний простір?
14:01
Олег Котенко
Кабмін звільнив Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих безвісти
14:01
Глава МЗС Китаю Цінь Ган
Ексглаву МЗС Китаю усунули з посади через позашлюбну дитину в США, - WSJ
13:53
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року
13:46
ДТП
Серед пасажирів були українці: в Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус
13:37
Денис Шмигаль
Україна може заборонити імпорт продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини, - Шмигаль
13:20
відключення електроенергії
Укренерго закликало бізнес готуватися до можливих відключень світла – купувати генератори й акумулятори
13:20
Джозеф Байден, саміт НАТО
"На кону демократія": Байден підтвердив, що балотуватиметься на другий президентський термін
13:12
Євробачення 2023
Міжнародна мовна конвенція нагородила "Євробачення" за культурний та суспільний внесок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV