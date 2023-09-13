"Це не фільм": головнокомандувач чеської армії закликав Захід налаштуватися на тривалу війну в Україні
Контрнаступ ЗСУ триватиме ще довго, тому Захід має налаштуватися на тривалу підтримку України, в тому числі озброєнням
Про це Reuters заявив головнокомандувач чеських військових Карел Рехка.
Він наголосив, що не розчарований темпами контрнаступу ЗСУ.
"У загальній картині я думаю, що наразі в жодної зі сторін немає спроможності досягти своїх кінцевих заявлених цілей найближчим часом. Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго", - додав він.
За його словами, Чеська Республіка все ще має зброю на складах, яку може надати Україні.
"Ми надали багато, враховуючи наш розмір і те, що ми маємо в нашій армії", — сказав Рехка, але не уточнив, що конкретно залишилося на складах.
"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас усе ще є дещо, в тому числі важке обладнання", - зазначив головнокомандувач чеської армії.
- 1 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО після завершення війни, адже її армія нині є найбільш досвідченою в Європі.
- А в березні Павел закликав країни ЄС надати Україні винищувачі.
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