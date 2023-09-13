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"Це не фільм": головнокомандувач чеської армії закликав Захід налаштуватися на тривалу війну в Україні

13 вересня, 2023 середа
16:53
Світ ЗСУ, форма

Контрнаступ ЗСУ триватиме ще довго, тому Захід має налаштуватися на тривалу підтримку України, в тому числі озброєнням

Про це Reuters заявив головнокомандувач чеських військових Карел Рехка.

Він наголосив, що не розчарований темпами контрнаступу ЗСУ.

"Так виглядає військовий наступ. Це не схоже на фільм про Другу світову війну. Це потребує часу", - заявив Рехка.

"У загальній картині я думаю, що наразі в жодної зі сторін немає спроможності досягти своїх кінцевих заявлених цілей найближчим часом. Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго", - додав він.

За його словами, Чеська Республіка все ще має зброю на складах, яку може надати Україні.

"Ми надали багато, враховуючи наш розмір і те, що ми маємо в нашій армії", — сказав Рехка, але не уточнив, що конкретно залишилося на складах.

"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас усе ще є дещо, в тому числі важке обладнання", - зазначив головнокомандувач чеської армії.

Новини
Україна
Чехія
Захід
Війна з Росією
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