Подоляк: окупанти призначили "мером" Бердянська засудженого за педофілію
Російські окупанти призначили "мером" Бердянська судимого за педофілію
Про це у понеділок, 2 травня, повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у twitter.
"Призначений окупаційними військами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію. "Заступником мера" призначили двірника. "Керівником" РАЦСу – прибиральницю", – написав Подоляк.
Він додав, що армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є "русский мир".
- 30 березня заступниці голови Бердянської РДА оголосили про підозру через співпрацю з окупантами.
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