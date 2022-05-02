Подоляк: окупанти призначили "мером" Бердянська засудженого за педофілію

Про це у понеділок, 2 травня, повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у twitter.

"Призначений окупаційними військами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію. "Заступником мера" призначили двірника. "Керівником" РАЦСу – прибиральницю", – написав Подоляк.

Він додав, що армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є "русский мир".

30 березня заступниці голови Бердянської РДА оголосили про підозру через співпрацю з окупантами.



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