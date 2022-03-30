Заступниці голови Бердянської РДА оголосили про підозру через співпрацю з окупантами

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.



"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, вона добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ РФ в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська.

Крім того, вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.



Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



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