Подоляк підтвердив передачу Північною Македонією літаків для України
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що Північна Македонія передала Україні літаки і танки
Про це він повідомив у твітер.
"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", – написав Подоляк.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотири військові літаки Су-25, які Македонія купила у Києва під час конфлікту 2001 року, передали Україні
- Тиждень тому міністерство оборони Македонії підтвердило, що країна планує передати Києву танки Т-72 — техніку третього покоління з батальйону, який скоро планують розформувати у рамках модернізації війська
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе