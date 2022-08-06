Подоляк підтвердив передачу Північною Македонією літаків для України

Про це він повідомив у твітер.

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", – написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотири військові літаки Су-25, які Македонія купила у Києва під час конфлікту 2001 року, передали Україні

Тиждень тому міністерство оборони Македонії підтвердило, що країна планує передати Києву танки Т-72 — техніку третього покоління з батальйону, який скоро планують розформувати у рамках модернізації війська

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb