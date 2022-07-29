Північна Македонія передасть Україні танки Т-72

Про це інформує македонське видання РТС.

Колона македонських танків Т-72 ще 28 липня попрямувала до України. Точну кількість переданої техніки македонське міноборони наразі не уточнює.

На озброєнні македонської армії знаходиться 31 машина цього типу. Ці танки були передані владі Скоп'є Росією у 2000 році під час повстання Національно-визвольної армії Алі Ахметі.



Міноборони Македонії пояснило рішення віддати Україні танки тим, що через кілька років ці машини будуть неконкурентоспроможними — у рамках модернізації війська влада країни скоро планує замінити їх на сучасні протитанкові засоби.



Крім того, майже одночасно македонський президент Стево Пендаровський звинуватив Росію у втручанні у внутрішньополітичні справи Північної Македонії. Він заявив, що Москва фінансує певні політичні утворення в країні.



"Всі державні інституції знають, що Росія втручається в наші внутрішні справи. Останній раз через своїх людей, своїх політичних суб'єктів... По сусідству приїжджають російські агенти, тобто люди з російських служб. Я не можу публічно сказати звідки, оскільки це конфіденційна інформація", - сказав Пендаровскі.



Президент Македонії не захотів коментувати, які саме політичні структури фінансує РФ.



