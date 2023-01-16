Про це він написав у twitter.

Радник також наголосив, що Медведчук - минуле, про яке варто забути.

"Ніколи не читайте прострочених "книг", написаних зрадливими вчорашніми "політиками". Поставте нарешті жирнючий історичний хрест на Медведчуку. Він – абсолютне та порожнє минуле…", - пише Подоляк.

Кум Путіна, проросійський політик Віктор Медведчук у російському ЗМІ опублікував статтю, в якій звинуватив Захід у війні в Україні, пригрозив перекиданням конфлікту на Європу та заявив, що з інтересами Росії варто рахуватися, аби врегулювати ситуацію, що склалася.

Радник міністра МВС Вадим Денисенко відзначив, що заяви Ілларіонова і Медведчука - це початок нової хвилі інформаційної кампанії РФ в Україні.

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