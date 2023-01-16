Подоляк про статтю Медведчука: "Він – абсолютне та порожнє минуле, поставте на ньому жирнючий історичний хрест"
Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував статтю кума Путіна Віктора Медведчука та порадив "не читати "книг", написаних вчорашніми "політиками"
Про це він написав у twitter.
Радник також наголосив, що Медведчук - минуле, про яке варто забути.
"Ніколи не читайте прострочених "книг", написаних зрадливими вчорашніми "політиками". Поставте нарешті жирнючий історичний хрест на Медведчуку. Він – абсолютне та порожнє минуле…", - пише Подоляк.
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