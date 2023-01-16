Заяви Ілларіонова і Медведчука - це початок нової хвилі інформаційної кампанії РФ в Україні, - радник міністра МВС Денисенко
Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, зазначив, що проросійські телеграм-канали з армією ботів будуть розкручувати дві теми: поява у Росії якоїсь страшної зброї та повернення в Україну "партії миру"
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Росіяни починають нову хвилю інформаційної кампанії на території України. Ми маємо протягом останнього часу два посили від РФ. Перший – те, що найближчим часом в Росії з'явиться чи вже є суперзброя, яка по-іншому буде дозволяти вести війну і як сказав Андрій Ілларіонов (ексрадник Путіна – ред.), що це буде зовсім інша війна. Однак, з моєї точки зору, це абсолютна нісенітниця, яка немає нічого спільного з реальністю, бо нічого нового росіяни нам не зможуть показати. І це треба чітко зрозуміти", - підкреслив радник міністра внутрішніх справ України.
Вадим Денисенко зауважив, що таким чином вони пробують сіяти страх і розповідати про якесь вундерваффе (дивовижна зброя – ред.), якого світ не бачив, але його у росіян нема і не буде.
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"А другий момент – стаття Медведчука, у якій треба дивитися на один ключовий момент, загалом там ми нічого нового не побачили, а головний посил полягає у тому, що потрібно повертати "партію миру" і вона повинна перемогти, тому що Зеленський "воює до останнього українця". Власне кажучи, два цих простих посили про те, що у Росії є якась страшна зброя і її треба боятися, а українська влада хоче воювати до останньої людини у країні – і будуть розкручуватися у проросійських ЗМІ, які, на жаль, неможливо закрити на території України, я маю на увазі, телеграм-канали, що діють через армію ботів", - пояснив Денисенко.
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