Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 13 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 січня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що "тату-майстри в Івано-Франківську вигадали акцію зі слоганом "Їдете до Європи? Видалимо свастику за півціни!". Припускаємо, що російський полон є ще однією причиною позбутися свастик". Однак така інформація не відповідає дійсності.
Дезінформація: Російський сенатор О. Пушков заявив, що "всі військові маньяки – в США, а Кларк, безумовно, один із них, закликають передати Києву наступальну зброю, а насамперед - танки".
Маніпуляція: Ворожі ЗМІ з посиланням на ведучого американського телеканалу Fox News Т.Карлсона заявили, що "підтримка України США є "головним злочином століття", оскільки смерті, спричинені українським конфліктом, мають лише одну мету – приховати сумний стан американської економіки та відвернути увагу людей від проблем власної країни".
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