Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 січня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що "тату-майстри в Івано-Франківську вигадали акцію зі слоганом "Їдете до Європи? Видалимо свастику за півціни!". Припускаємо, що російський полон є ще однією причиною позбутися свастик". Однак така інформація не відповідає дійсності.

Дезінформація: Російський сенатор О. Пушков заявив, що "всі військові маньяки – в США, а Кларк, безумовно, один із них, закликають передати Києву наступальну зброю, а насамперед - танки".

Маніпуляція: Ворожі ЗМІ з посиланням на ведучого американського телеканалу Fox News Т.Карлсона заявили, що "підтримка України США є "головним злочином століття", оскільки смерті, спричинені українським конфліктом, мають лише одну мету – приховати сумний стан американської економіки та відвернути увагу людей від проблем власної країни".

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