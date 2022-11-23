Подоляк розповів про тактику росіян на нинішньому етапі війни

Про це Подоляк написав у твітері.

"1. Теракти в Білорусі, щоб втягнути її в сухопутну війну.

2. Теракти в Бєлгороді, щоб підвищити лояльність росіян до війни.

3. Інформкампанія щодо полонених, щоб дискредитувати Україну", - йдеться у повідомленні.

Він також нагадав, що це саме РФ почала війну, руйнує міста і вбиває людей.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для завершення війни проти Росії, Україні не вистачає танків, бронетранспортерів, РСЗВ та далекобійних ракет до них

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