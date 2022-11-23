Подоляк розповів про тактику росіян на нинішньому етапі війни
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав три пункти, з яких на нинішньому етапі війни складається тактика країни-агресорки Росії
Про це Подоляк написав у твітері.
"1. Теракти в Білорусі, щоб втягнути її в сухопутну війну.
2. Теракти в Бєлгороді, щоб підвищити лояльність росіян до війни.
3. Інформкампанія щодо полонених, щоб дискредитувати Україну", - йдеться у повідомленні.
Він також нагадав, що це саме РФ почала війну, руйнує міста і вбиває людей.
- Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для завершення війни проти Росії, Україні не вистачає танків, бронетранспортерів, РСЗВ та далекобійних ракет до них
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