Про це Подоляк заявив у інтерв'ю AFP, повідомляє France 24.

"Нам ще потрібно 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, сотня артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включно з грізними американськими HIMARS, які Україна вже має у наявності, а також 10-15 протиракетних систем ППО, щоб закрити небо", – сказав Подоляк.

Він додав, що Україні також потрібні американські ракети ATACMS, які мають радіус дії 300 км, в той час, як дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні ЗСУ ледве перевищує 80 км.

На думку Подоляка, такі ракети наблизили б кінець війни та дозволили Україні знищити великі російські військові склади, розташовані глибоко в окупованих районах. Він наголосив, що Україні не потрібно атакувати військові цілі всередині Росії.

"Війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами і коли Росія буде боятися Україну", - підсумував Подоляк.

17 листопада міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що за підсумками Рамштану-7 Україна отримає системи ППО, артилерію, боєприпаси та зимове спорядження.

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