У Офісі президента розповіли, яких видів озброєння не вистачає Україні для перемоги над РФ
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для завершення війни проти Росії, Україні не вистачає танків, бронетранспортерів, РСЗВ та далекобійних ракет до них
Про це Подоляк заявив у інтерв'ю AFP, повідомляє France 24.
"Нам ще потрібно 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, сотня артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включно з грізними американськими HIMARS, які Україна вже має у наявності, а також 10-15 протиракетних систем ППО, щоб закрити небо", – сказав Подоляк.
Він додав, що Україні також потрібні американські ракети ATACMS, які мають радіус дії 300 км, в той час, як дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні ЗСУ ледве перевищує 80 км.
На думку Подоляка, такі ракети наблизили б кінець війни та дозволили Україні знищити великі російські військові склади, розташовані глибоко в окупованих районах. Він наголосив, що Україні не потрібно атакувати військові цілі всередині Росії.
"Війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами і коли Росія буде боятися Україну", - підсумував Подоляк.
- 17 листопада міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що за підсумками Рамштану-7 Україна отримає системи ППО, артилерію, боєприпаси та зимове спорядження.
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