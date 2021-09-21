Подоляк: У поведінці Разумкова шокує його відверта підтримка олігархів
В Офісі президента вважають, що спікер ВР Дмитро Разумков відверто підтримує олігархів
Про це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю "Главкому".
"До Разумкова немає претензій кримінального плану. Але було виявлено фундаментальні розбіжності між партією і Дмитром Олександровичем. Згадайте його неголосування на РНБО за такі речі як санкції проти Медведчука і санкції проти телеканалів, які абсолютно точно є продовженням московської інформаційної школи, небажання голосувати за земельну реформу, абсолютно явне небажання йти на голосування за антиолігархічний закон", - сказав він.
Подоляк вважає, що Разумков і партія "Слуга народу" мають розбіжності у поглядах.
"До речі, що дійсно шокує в поведінці Разумкова - його відверта підтримка саме олігархів. В останньому варіанті ти, зрозуміло, стаєш опонентом власній команді. Але не можна сидіти відразу на двох стільцях, не можна бути як Труфальдіно Гольдоні "слугою двох панів" і вдавати, що все норм", - наголосив він.
За словами Подоляка, якщо нинішній світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі наростатиме, напевно, доведеться втрутитися і президенту з жорсткими рішеннями.
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