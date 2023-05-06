Подоляк відреагував на підрив автомобіля Захара Прилєпіна
Російська репресивна машина пришвидшує темп і наздоганяє своїх же
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у twitter.
"Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спочатку пожирає ворогів, потім - випадкових людей, врешті - своїх", - сказав Подоляк.
Він пояснив, що, для того, щоб подовжити агонію "путінського клану" і зберегти ілюзорний тотальний контроль, російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, навіть "Z і V активістів".
"Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою", - додав радник.
- В місті Нижній Новгород (РФ) вибухнуло Audi Q7 з пропагандистом, письменником, одним з ідеологів збройного вторгнення до України та учасником боїв із ЗСУ Захаром Прилєпіним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе