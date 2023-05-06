Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у twitter.

"Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спочатку пожирає ворогів, потім - випадкових людей, врешті - своїх", - сказав Подоляк.

Він пояснив, що, для того, щоб подовжити агонію "путінського клану" і зберегти ілюзорний тотальний контроль, російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, навіть "Z і V активістів".

"Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою", - додав радник.