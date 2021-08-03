Подружжя Гейтсів офіційно закінчило процес розлучення, - Reuters
Один із найбагатших людей світу Білл Гейтс та його дружина Мелінда офіційно розлучились
Про це повідомляє Reuters.
Розлучення офіційно сталось 2 серпня.
Деталі угоди щодо поділу активів невідомі. Угода також передбачає домовленість про роздільне проживання.
Згідно з документами, які наявні у суді, жоден з них не буде платити аліменти.
- 4 травня Гейтс та його дружина Мелінда заявили про розлучення. Вони зазначили, що продовжать роботу у своєму, одному із найбільших у світі, благодійному фонді.
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