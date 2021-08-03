Подружжя Гейтсів офіційно закінчило процес розлучення, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



Розлучення офіційно сталось 2 серпня.



Деталі угоди щодо поділу активів невідомі. Угода також передбачає домовленість про роздільне проживання.



Згідно з документами, які наявні у суді, жоден з них не буде платити аліменти.

4 травня Гейтс та його дружина Мелінда заявили про розлучення. Вони зазначили, що продовжать роботу у своєму, одному із найбільших у світі, благодійному фонді.