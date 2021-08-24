Подружжя Зеленських вшанувало Небесну Сотню

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



Подружжя встановило лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Cотні, на місці загибелі учасників Революції Гідності.



Зеленські вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та гідність українців у 2013-2014 роках.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb