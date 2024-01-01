Бо людина, яка в щось вкладається, і не чує у відповідь слів подяки, від світу закривається. Відрощує свій маленький панцир. Ховається у свою броню. Вона каже: та ну їх, мені все одно пох. Не дуже й потрібна мені ваша подяка. Я сам/сама без вас якось. Проживу.

І ця людина втрачає мотивацію. Наступного разу вона щось зробить з меншою кількістю зусиль. А потім ще з меншою. І ще.

І потім ми знову з нею перетнемося. І вже панцир буде товстіший, а вирощений цинізм самозахисту — витончено байдужим.

Тому подяка — це не лише проста людяна реакція. Це ще й кисень для спільного життя. Ниточки, які тримають нас разом. Бо рано чи пізно ми все одно потребуватимемо чиєїсь допомоги, якими б "самостійними" ми собі не здавалися.

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І щоб вона до нас прийшла, варто просто вчасно дякувати. Це не прояв слабкості, це прояв сили.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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