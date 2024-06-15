Але я б, може, й погрався б з його словами й заявив би ротом третього секретаря п'ятого помічника, що поки російська федерація виставляє односторонні вимоги, Україна не розглядає такі "пропозиції".

Демонстрацією щирості намірів Росії мало б стати виведення військ за межі міжнародно визнаних кордонів України, тоді Україна могла б розглянути відведення військ й можливості певних міжнародних механізмів забезпечення перехідного етапу для забезпечення безпеки та повернення контролю за всіма територіями.

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Щодо вступу в НАТО, Україна готова була б розглянути це питання у випадку денуклеаризації РФ. Оскільки Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, які були порушені РФ, а в рамках агресії Російська Федерація не тільки погрожувала застосуванням ядерної зброї, але й захопила ЗАЕС, перетворивши її в де-факто ядерну зброю. Тому для України іншого варіанту забезпечення захисту від ядерної загрози, ніж парасолька НАТО, на разі не залишилося.

Отже, розглянути таку можливість добровільної відмови від вступу в НАТО Україна може тільки в пакеті з добровільною відмовою Росії від ядерної зброї.

А поки чекаємо всі відповідальні країни, що хочуть миру для світу, на Саміті миру.

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Про автора. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості

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