Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд А чому б Росії не позбутися ядерної зброї?
OPINION

А чому б Росії не позбутися ядерної зброї?

Олег Саакян
15 червня, 2024 субота
08:00
Погляд Олег Саакян

У Путіна загострення — пекінський синдром

Зміст

Але я б, може, й погрався б з його словами й заявив би ротом третього секретаря п'ятого помічника, що поки російська федерація виставляє односторонні вимоги, Україна не розглядає такі "пропозиції".

Демонстрацією щирості намірів Росії мало б стати виведення військ за межі міжнародно визнаних кордонів України, тоді Україна могла б розглянути відведення військ й можливості певних міжнародних механізмів забезпечення перехідного етапу для забезпечення безпеки та повернення контролю за всіма територіями.

Читайте такожБайден, НАТО і Зеленський. Що робити, якщо Україна залишиться поза межами Альянсу

Щодо вступу в НАТО, Україна готова була б розглянути це питання у випадку денуклеаризації РФ. Оскільки Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, які були порушені РФ, а в рамках агресії Російська Федерація не тільки погрожувала застосуванням ядерної зброї, але й захопила ЗАЕС, перетворивши її в де-факто ядерну зброю. Тому для України іншого варіанту забезпечення захисту від ядерної загрози, ніж парасолька НАТО, на разі не залишилося.

Отже, розглянути таку можливість добровільної відмови від вступу в НАТО Україна може тільки в пакеті з добровільною відмовою Росії від ядерної зброї.

А поки чекаємо всі відповідальні країни, що хочуть миру для світу, на Саміті миру.

Джерело

Про автора. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
Війна з Росією
НАТО
переговори з РФ
Читайте також:
шахед
14 червня, 2024 п'ятниця
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. Хронологія подій
Володимир Зеленський
Автор Андріана Стахів
14 червня, 2024 п'ятниця
Саміт миру у Швейцарії. Чого Україні очікувати від нього
13 червня, 2024 четвер
Стало відомо, де і коли відбудеться прощання із військовослужбовицею Шурою Рязанцевою
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
15 червня
09:25
Окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк
Окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк, - Андрющенко
09:15
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"Усі будуть залучені до національного спротиву": речник "Легіону Свободи" Денисов про мету виходу ЗСУ на державні кордони 91-го
09:13
Руслан Стефанчук
"Мир в обмін на людей - це рабство": Стефанчук про заяви Путіна щодо умов переговорів з РФ
08:44
Сиріл Рамафоса
Парламент ПАР переобрав президентом Сиріла Рамафосу
08:36
Огляд
Державні хакери, програна війна і гриби для Івана Франка – 5 книжок про те, як (не) треба дивитися на цей світ
08:30
Путін
Кремль намагається маніпулювати західними країнами: ISW проаналізував заяви Путіна
08:23
Бійка у парламенті Італії
В Італії через бійку в парламенті від роботи відсторонили 11 депутатів
08:08
Рятувальники ДСНС
На Київщині ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки 12 червня
08:00
Анонс
Лука Модрич, збірна Хорватії
Євро-2024: розклад матчів 15 червня
07:46
Рада безпеки ООН
США звинуватили РФ у спробі використати Радбез ООН, щоб відвернути увагу світу від Саміту миру
07:23
втрати окупантів
Понад 1000 окупантів, 20 танків і 37 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:15
Китай
"Покласти край бойовим діям": Китай в ООН вчергове закликав Україну і Росію розпочати мирні переговори
06:53
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів на Ростовську область: ціллю міг бути "Комбінат "Каменський"
06:41
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує в Чорному та Азовському морях 4 ракетоносії
06:37
яхта Amadea
Суд у США не дозволив продати арештовану супер'яхту російського олігарха Керімова
05:49
військовий корабель РФ в порту Гавани
Канадський корабель прибув на Кубу слідом за кораблями ВМС РФ та підводним човном США
05:03
Київ
"Тампере–Київ–Тампере: with love": у столиці відкриють виставку на честь 70-річчя побратимства з фінським містом
04:20
дитина з іграшкою
На Одещині працівники приватного дитсадка цькували 2-річну дитину. Омбудсмен відреагував
03:51
Київзеленбуд
Експосадовцям Київзеленбуду оголосили підозру у розтраті 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу
03:10
Угорщина
З відривом у 41 голос: на виборах мера Будапешта переміг чинний проукраїнський очільник міста
02:41
Нідерланди
Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси для біженців з України
02:15
Оновлено
texty.org.ua
Texty.org.ua заявили про тиск на свободу слова й погрози на свою адресу. Посольство США в Україні та Amnesty International відреагували
01:55
За 3 дні рекрутингової кампанії "Будь собою" Сили оборони отримали 2,4 тис. резюме. Які вакансії найпопулярніші
01:36
Кейт Міддлтон
Вперше після оголошення про рак: Кейт Міддлтон заявила, що візьме участь у публічному заході
01:13
випічка хліба
"Через експорт зерна в Україні подорожчає хліб": у ЦПД спростували російський фейк
00:50
Євросоюз
Німеччина не погоджує нові санкції ЄС проти Росії, - журналіст
00:50
Оновлено
На фронті відбулося 81 боєзіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку
00:28
Росіяни завдали авіаудару по Куп'янському району Харківщини: загинула жінка
00:00
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, п'ятниця
14 червня
23:58
Джамал Мусіала, збірна Німеччини, збірна Шотландії, Євро-2024
Німеччина познущалась з Шотландії у матчі-відкритті Євро-2024
23:49
Україна - Євросоюз
Посли ЄC погодили рамки перемовин про вступ України та Молдови, названо дату початку
23:45
Кримський міст
Партизани відвідали Кримський міст і зафіксували там позицію ПЗРК
23:30
Ексклюзив
путін
Вимога Путіна віддати йому 4 області України - ознака слабкості, час працює проти нього, - журналіст Яніцький
22:57
ЄС передав Україні 12 собак-саперів
Допомога армії: ЄС передав Україні 12 собак-саперів
22:42
Зеленський і Путін
"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня
22:30
Фінляндія НАТО
НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"За один стіл з Путіним": нові маніпуляції диктатора, допомога від Німеччини та угода зі США. Воєнні підсумки тижня
22:01
G7
G7: Україна отримає $50 млрд додаткового фінансування, а РФ має відшкодувати їй понад $486 млрд збитків
21:57
зерно, експорт
З початку року через одеські порти експортували на 70% більше продукції, ніж торік
21:44
Андрій Шевченко
Шевченко назвав завдання-мінімум для збірної України на Євро-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV