Що й не дивно, враховуючи, що таких три чверті виборців. І ось що я спостеріг.

Віднедавна багато з них викочують претензії своїм політичним опонентам, що ті були недостатньо переконливими, мовляв, якщо ви такі розумні, то чому ж не змогли пояснити нам негативні наслідки нашого вибору?

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Після такої розмови прийшла на згадку історія, вичитана в одного автора ХІХ століття про студента, який, навчаючись на другому курсі, вирішив одружитися. Всі здивувалися, адже він перебивався з хліба на воду, а вона не відзначалася ні красою, ані розумом, крім того, це був очевидний мезальянс — вони походили з різних соціальних верств. Коротше, це було божевільне рішення. Студента намагалися відмовити, але він лютував, заявляючи, що припинить знайомство з кожним, хто намагатиметься завадити його одруженню. І одружився.

Через місяць прийшов до друзів і в розпачі сказав:

- Чому ви мені не завадили зробити цю дурість?

- Та згадай, що ти відповідав, коли ми тебе відмовляли.

- Все одно! Мусили мене зв'язати, навіть відправити до божевільні, я ж був у стані недієздатності!

І з відчаєм дивився перед собою очима п'яного, що проспавшись, усвідомлює реальний стан речей.

Спеціально для Еспресо.

Про автора. Ігор Танчин, політолог, журналіст.

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