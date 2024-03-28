Америка завжди буде проти ударів углиб Росії
Я не знаю, наскільки активно США насправді проти наших ударів по території РФ загалом і нафтопереробних заводах зокрема
Але я точно знаю, що офіційно і для публіки США завжди будуть проти.
Причина проста: вони з 20-кратним запасом намагаються перестрахуватися, щоби не дати РФ жодного приводу заявити про агресію, у тому числі проксі-агресію, США (або НАТО) проти Росії.
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Звісно, РФ може про це заявити й без будь-якого приводу. Але насправді всі розуміють різницю.
Тому удари по території РФ західною зброєю жорстко заборонені, а українською "не схвалюються".
Мораль: не звертайте уваги, це все одно не зміниться.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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