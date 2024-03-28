Але я точно знаю, що офіційно і для публіки США завжди будуть проти.

Причина проста: вони з 20-кратним запасом намагаються перестрахуватися, щоби не дати РФ жодного приводу заявити про агресію, у тому числі проксі-агресію, США (або НАТО) проти Росії.

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Звісно, РФ може про це заявити й без будь-якого приводу. Але насправді всі розуміють різницю.

Тому удари по території РФ західною зброєю жорстко заборонені, а українською "не схвалюються".

Мораль: не звертайте уваги, це все одно не зміниться.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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