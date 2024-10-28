Ескалація напруги між Іраном та Ізраїлем, ситуація на Корейському півострові, загроза для Тайваню, різка актуалізація вимог Сербії відразу до кількох держав на Балканах… Це лише найочевидніші точки тиску на міжнародний порядок.

Антиамериканська коаліція де-факто сформована. Найкращий час атакувати глобальний статус Америки — це наступні 3-4 місяці, коли американці в запеклих дебатах вибиратимуть нового президента (президентку). І невідомо поки, наскільки гладко та спокійно все в них пройде.

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Задум запуску відразу кількох війн у найближчі місяці в найвразливіших для Вашингтона локаціях полягає в тому, щоб повпливати на результат голосування на виборах у США і щоб новий президент був змушений прийняти нову геополітичну реальність та розпочав свою каденцію з гострої потреби сідати за стіл переговорів.

Як на перший погляд, усе це недобре для нас, бо відвертатиме увагу партнерів від нашої війни. З іншого боку, глобалізація конфлікту між вільним і тоталітарним світами — значно краще для нас, аніж залишитися з Росією сам на сам. Зараз для нас це є найбільшим ризиком.

Для "підпалювачів" міжнародного порядку може бути й неприємний сюрприз, коли США й НАТО (або провідна частина Альянсу) почнуть нарешті чинити значно рішучіше і дієвіше, аніж прогнозують учасники антиамериканської коаліції.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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