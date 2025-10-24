Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну
OPINION

Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну

Вадим Денисенко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
12:02
Погляд

Ми зациклилися на Tomahawk, яких може ніколи й не буде

Зміст

Насправді за минулий тиждень відбулося дві справді важливі зміни у війні та в її сприйнятті головними акторами.

1. Путін не розраховував на те, що Трамп введе санкції й вважав, що і надалі зможе водити Трампа за ніс. 

Гра Путіна була у двох речах: не посваритися з Трампом і виграти час. 

Читайте також: Першопричину війни усуне тільки смерть Путіна

Він виграв майже девʼять місяців. І це справді багато. Надалі він також старатиметься не доводити рівень сварки до критичного, але його демарш щодо Будапешта говорить про одне: Рубікон перейдено. Він увійшов у свій "Афганістан" з усіма відповідними наслідками. 

2. Запровадивши санкції  проти Роснєфті та Лукойла, Трамп, по суті, став на шлях Рейгана з його боротьбою з імперією зла. Мотиви, звичайно різні (в одного була ідеологія в іншого особиста образа), але з цього шляху неможливо вже зійти. Знову-таки, з усіма відповідними наслідками.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Афганістан
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
художній музей Лувр
Автор Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Автор Євген Козярін
22 жовтня, 2025 середа
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
Київ
+13.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.67
    Купівля 41.67
    Продаж 42.17
  • EUR
    Купівля 48.4
    Продаж 49.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 жовтня
13:35
Огляд
Шахтна пускова установка, Первомайськ, , березень 1994 року
Ціна довіри світовим гарантіям: 34 роки тому Україна обрала без’ядерний шлях
13:19
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Путін пообіцяв приголомшливу відповідь на спроби ударів вглиб РФ": у Кремлі звинуватили Україну в небажанні переговорів
13:19
Підозрюють у ґвалтуванні 12-річних учнів та зніманні порнографії: на Київщині судитимуть педагога одного з місцевих ліцеїв
13:12
мобілізація в Україні
У Києві після мобілізації помер чоловік: у ТЦК кажуть, що він вже служив. Що відомо про трагедію
13:04
Ексклюзив
опалення
Ми маємо бути готові навіть до відключення теплоносіїв у будинках, - ексміністр палива та енергетики Плачков
12:36
Оновлено
рф атакувала Харків КАБами
Росіяни атакували Харків КАБами: пошкождено цивільне підприємство, є постраждалі
12:34
Ексклюзив
пенсія
"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
12:33
зимові Паралімпійські ігри
На зимових Паралімпійських іграх не буде росіян та білорусів
12:21
Німеччина Україна
У Німеччині обговорюють обмеження на в'їзд молодих чоловіків з України
11:48
Дональд Трамп
Трамп обрав не найжорсткіший варіант санкцій проти Росії, - WSJ
11:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Китай та Індія можуть скоротити імпорт російської нафти, а Стармер хоче посилити постачання зброї великої дальності для України. Акценти світових ЗМІ 24 жовтня
11:28
обстріл середмістя Херсону
Росіяни атакували середмістя Херсону із РСЗВ: 3 людини загинули, 19 поранено
11:22
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 24 жовтня: долар продовжує дорожчати
11:12
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
У 12 регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 24 жовтня
11:07
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам майже нереально у найближчій перспективі реалізувати плани щодо кордонів Донеччини, - військовий оглядач Пехньо
10:30
Служба безпеки України
Планував підпалити будівлю Інституту національної памʼяті: СБУ та Нацполіція у Києві затримали агента ФСБ
10:00
OPINION
Першопричину війни усуне тільки смерть Путіна
09:47
Ексклюзив
евакуація
Рідного дядька балерини Волочкової врятували від російських загарбників, - волонтер Маховський
09:40
"Рейдерство під прапором окупаційної влади": в Маріуполі росіяни виселяють людей з власних квартир
09:38
ППО ЗСУ
За ніч ППО знешкодила 72 зі 128 ворожих безпілотників
09:24
Катерина Райхе
До Києва прибула міністерка економіки Німеччини Райхе
09:14
Анонс
Олександрія, УПЛ
УПЛ: результати й розклад матчів 10-го туру
08:49
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку, - "Атеш"
08:31
бензин
Російські військові конфіскують у людей бензин на блокпостах у Криму, - "Жовта стрічка"
08:10
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Минулої доби на фронті зафіксували 120 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмів
08:02
OPINION
Два Мінськи, два Стамбули, два Будапешти...
07:45
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: на Кропивниччині під ударом була критична інфраструктура, 19 населених пунктів опинилися без світла
06:54
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 34 артсистеми і 5 бронемашин
06:47
Німеччина уряд
Берлін прагне захистити німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій США, - Reuters
05:53
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між КНДР та РФ "розвиватимуться безперервно"
00:48
Лідери ЄС відклали рішення щодо використання російських активів для України
2025, четвер
23 жовтня
23:56
Оновлено
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" обіграв "Динамо" у Лізі конференцій
23:45
Посилення тиску на РФ, оборонна підтримка, енергетична стійкість: українська делегація провела низку зустрічей з лідерами країн ЄС
22:57
Дональд Трамп
Трамп не побачив з боку РФ достатнього інтересу для просування миру в Україні, - Білий дім
22:15
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
22:09
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп зміг забрати у Путіна головний козир, - політолог Рейтерович
21:43
Армія+
В Армія+ додали функцію переведення між Нацгвардією та ЗСУ онлайн
21:40
Артем Бондаренко ( в центрі), "Шахтар" - "Легія"
"Шахтар"програв "Легії" у Лізі конференцій
21:25
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Для Путіна буде прийнятна лише одна угода про мир, - експерт-міжнародник Краєв
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV