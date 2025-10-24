Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну
Ми зациклилися на Tomahawk, яких може ніколи й не буде
Насправді за минулий тиждень відбулося дві справді важливі зміни у війні та в її сприйнятті головними акторами.
1. Путін не розраховував на те, що Трамп введе санкції й вважав, що і надалі зможе водити Трампа за ніс.
Гра Путіна була у двох речах: не посваритися з Трампом і виграти час.
Читайте також: Першопричину війни усуне тільки смерть Путіна
Він виграв майже девʼять місяців. І це справді багато. Надалі він також старатиметься не доводити рівень сварки до критичного, але його демарш щодо Будапешта говорить про одне: Рубікон перейдено. Він увійшов у свій "Афганістан" з усіма відповідними наслідками.
2. Запровадивши санкції проти Роснєфті та Лукойла, Трамп, по суті, став на шлях Рейгана з його боротьбою з імперією зла. Мотиви, звичайно різні (в одного була ідеологія в іншого особиста образа), але з цього шляху неможливо вже зійти. Знову-таки, з усіма відповідними наслідками.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
