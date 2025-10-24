Насправді за минулий тиждень відбулося дві справді важливі зміни у війні та в її сприйнятті головними акторами.

1. Путін не розраховував на те, що Трамп введе санкції й вважав, що і надалі зможе водити Трампа за ніс.

Гра Путіна була у двох речах: не посваритися з Трампом і виграти час.

Він виграв майже девʼять місяців. І це справді багато. Надалі він також старатиметься не доводити рівень сварки до критичного, але його демарш щодо Будапешта говорить про одне: Рубікон перейдено. Він увійшов у свій "Афганістан" з усіма відповідними наслідками.