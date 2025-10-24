Першопричину війни усуне тільки смерть Путіна
Днем завершення цієї війни стане день, коли зникне Путін, або день, коли на Росії зникне пальне
У першому випадку буде усунуто справжню першопричину цієї війни.
У другому випадку, звісно, першопричина залишиться, але надовго зникне можливість вести цю війну.
Без пального навіть дрони неможливо зарядити, бо для цього у польових умовах потрібен бензиновий генератор.
У напрямку знищення російської "нефтянки" ми зараз й рухаємось. Це запорука того, що війна колись просто припиниться сама собою. Причому від нас залежить — як швидко це станеться.
Переговори жодного сенсу поки що не мають. Наразі це просто ще один спосіб для Путіна затягнути війну.
Про автора. Денис Попович, журналіст, військовий оглядач
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
