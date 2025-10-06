Атака на Львів. Чому б не використати Литовсько-польсько-українську бригаду
Декілька міркувань після російської ракетно-дронової атаки, зокрема, по заходу України
Очевидно, є багато різних умов, факторів, питань, але в цій ситуації треба приймати неординарні рішення.
Чому проти російських атак не можна застосувати Литовсько-польсько-українську бригаду імені Великого гетьмана Костянтина Острозького, яка (наскільки зрозуміло) не виконує зараз якихось специфічних завдань?!
Так, бригада створювалася для інших цілей, але тоді не передбачалося, що будуть і нові. Цю бригаду нескладно доозброїти для роботи проти атак ворожих БПЛА. Це буде і відпрацювання взаємодії, і тренування для виконання в майбутньому інших завдань.
Читайте також: Атака на Львів. Європа нарешті усвідомить, що їй загрожує?
Щобільше, часто-густо росіяни поєднують з військовими й суто терористичні дії проти цивільного населення. Залякати, примусити до капітуляції, показати свою безкарність біля кордонів НАТО — їх реальні цілі.
Думаю, буде правильно причетним українським відомствам проаналізувати це питання і, в разі доцільності — звернутися до наших литовських і польських партнерів офіційно з відповідною пропозицією. Вони краще всіх знають, що саме зараз війна впритул наблизилася до них територіально і вже стукає в домівки їх родин.
І тут, навіть, питати НАТО не потрібно!
Зволікати вже не можна: треба долучатися до спільної оборони!
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
