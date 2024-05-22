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OPINION

Безугла безкарно звинувачує генералів

Юрій Бутусов
22 травня, 2024 середа
18:04
Погляд Юрій Бутусов

Заступниця голови комітету по обороні Верховної Ради від правлячої партії зробила заяву, що головнокомандувач ЗСУ призначає некомпетентних генералів, яких треба судити, на найвищі посади у військах. І що командувач найбільшим стратегічним угрупованням ЗСУ — злочинець

Зміст

Офіційна посадова особа, яка відповідає за парламентський контроль над Силами оборони, висунула звинувачення, яке влада має або спростувати або підтвердити, оскільки тепер на це будуть посилатись усі медіа.

Неймовірно, але за день це звинувачення не прокоментували ні Верховний головнокомандувач, ні міністр оборони, ні головнокомандувач ЗСУ.

Особливо дивує мовчання керівництва ЗСУ — то як це розуміти? Це правда і ви просто перелякались відповідати? У вас є сміливість та відповідальність?

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Міністр оборони у нас існує? Чи він як завжди намагається нікуди не втручатись і ні за що відповідати?

Президент, як завжди, ховається. То це розуміти, що він згоден з такою оцінкою своєї депутатки? Так чому він не звільняє призначених ним самим генералів? Це ж президент ухвалив рішення про призначення. Або чому не захищає своїх генералів — чи йому до керівництва армії, яке він постійно хвалив вже стало байдуже?

Дрібні страхи — це перша ознака дрібних людей на посадах, людей, яким є чого боятись, та які відчувають провину.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Юрій Бутусов
Війна з Росією
Мар'яна Безугла
Олександр Сирський
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22 травня
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