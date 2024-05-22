Офіційна посадова особа, яка відповідає за парламентський контроль над Силами оборони, висунула звинувачення, яке влада має або спростувати або підтвердити, оскільки тепер на це будуть посилатись усі медіа.

Неймовірно, але за день це звинувачення не прокоментували ні Верховний головнокомандувач, ні міністр оборони, ні головнокомандувач ЗСУ.

Особливо дивує мовчання керівництва ЗСУ — то як це розуміти? Це правда і ви просто перелякались відповідати? У вас є сміливість та відповідальність?

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Міністр оборони у нас існує? Чи він як завжди намагається нікуди не втручатись і ні за що відповідати?

Президент, як завжди, ховається. То це розуміти, що він згоден з такою оцінкою своєї депутатки? Так чому він не звільняє призначених ним самим генералів? Це ж президент ухвалив рішення про призначення. Або чому не захищає своїх генералів — чи йому до керівництва армії, яке він постійно хвалив вже стало байдуже?

Дрібні страхи — це перша ознака дрібних людей на посадах, людей, яким є чого боятись, та які відчувають провину.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

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