Безугла вважає "надмірними" виплати сім'ям загиблих воїнів
Народна депутатка Мар'яна Безугла вважає "надмірними" виплати сім'ям загиблих воїнів ЗСУ
Про це Мар'яна Безугла написала у Facebook.
За словами народної депутатки підвищення виплат військовослужбовцям ще на 70 тис. грн - включення "друкарського станка".
"Так що слідкуйте за курсом, кхм. Я і 15 млн грн виплат сім'ї загиблого вважаю надмірними, є вже повно маніпуляцій з цього приводу, а пам'ятаєте, як ми у 2022 сміялися щодо "машини замість сина" в Росії... Державі не подужати такі гроші. Дірка в бюджеті росте. Цінності не в грошах, а в нормальному ставлені до людини у війську, справедливій мобілізації і національній ідеї. Виплати можна отримувати і через "госсуслуги", здавшись", - йдеться у заяві представниці фракції "Слуга Народу" Мар'яни Безуглої.
- 28 березня нардеп Ярослав Железняк припустив, чому Мар'яну Безуглу не виключають із фракції "Слуги Народу". За його словами, це суто політичне питання.
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