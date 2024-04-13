Безугла вважає "надмірними" виплати сім'ям загиблих воїнів

Про це Мар'яна Безугла написала у Facebook.

За словами народної депутатки підвищення виплат військовослужбовцям ще на 70 тис. грн - включення "друкарського станка".

"Так що слідкуйте за курсом, кхм. Я і 15 млн грн виплат сім'ї загиблого вважаю надмірними, є вже повно маніпуляцій з цього приводу, а пам'ятаєте, як ми у 2022 сміялися щодо "машини замість сина" в Росії... Державі не подужати такі гроші. Дірка в бюджеті росте. Цінності не в грошах, а в нормальному ставлені до людини у війську, справедливій мобілізації і національній ідеї. Виплати можна отримувати і через "госсуслуги", здавшись", - йдеться у заяві представниці фракції "Слуга Народу" Мар'яни Безуглої.