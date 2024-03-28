"Питання суто політичне": у Раді припустили, чому Безуглу не виключають із фракції "Слуги Народу"

Свою версію він оприлюднив у Telegram.

Так, 28 березня віцеспікер ВР Олександр Корнієнко оголосив, що станом на зараз жодних заяв про вихід із фракції "СН" від Марʼяни Безуглої до президії парламенту не надходило. Водночас сама нардепка раніше стверджувала, що подала заяву і просила її відпустити.

На думку Железняка, заява Безуглої "загубилася", як і постанова про складання мандату іншим нардепом від "СН", адже фракція більше не може втрачати членів.

"Факт у тому, що в "Слузі" зараз офіційно 235 депутатів. Насправді не так, ще додайте декілька позафракційних, плюс депутатів, які делеговані в інші партнерські групи. Але відніміть депутатів групи Разумкова. Але офіційно для коаліції в особі однієї фракції рахується 226+ у "Слузі", - пояснив Железняк.

Вихід із фракції мажоритарників означає, що вони просто стають позафракційними, але не втрачають мандат. Якщо ж із фракції виходить нардеп, обраний за списками партії, він автоматично втрачає повноваження, тоді на його місце можна взяти того, хто йшов далі за списком.

За словами Железняка, вихід мажоритарників із "СН" (а Безугла – мажоритарниця) може поставити під сумнів існування коаліції.

"Зараз і так запас малий, у 10 голосів, а якщо випустити ще двох депутатів, то буде взагалі 8. І в майбутньому це достатньо великий ризик. Фактично невеличка група мажоритарників у "СН" зможе поставити під сумнів існування коаліції. Тому нікого вже відпускати не будуть…. Тільки коли іншого виходу не буде", - зазначив нардеп.

"Насправді питання суто політичне. Коаліцію можуть формувати тільки фракції (а не групи), але впевнений: якщо треба, колеги просто доберуть до себе депутатів із груп. Але політично це матиме поганий вигляд", - додав він.