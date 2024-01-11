Безугла написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга Народу"

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбук.

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", - написала нардепка.

Вона зазначила, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу", проте продовжує підтримувати президента і залишається мажоритарним депутатом Оболонського району.

Також вона додала, що готова піти з посади у комітеті Ради:

"Мені не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки".

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали носа у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони Роман Костенко заперечує, що Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Комітет із нацбезпеки й оборони та Регламентний комітет підтримали відкликання Безуглої, сама нардепка назвала дії своїх колег підлими.