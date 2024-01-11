Безугла написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга Народу"
Мар'яна Безугла написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга Народу", але обіцяє залишитись депутатом-мажоритарником та підтримувати президента
Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбук.
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", - написала нардепка.
Вона зазначила, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу", проте продовжує підтримувати президента і залишається мажоритарним депутатом Оболонського району.
Також вона додала, що готова піти з посади у комітеті Ради:
"Мені не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки".
Передісторія
Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.
“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.
У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали носа у справи мобілізації, війни та військових".
Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони Роман Костенко заперечує, що Залужний мав подавати якийсь план до комітету.
Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.
Комітет із нацбезпеки й оборони та Регламентний комітет підтримали відкликання Безуглої, сама нардепка назвала дії своїх колег підлими.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.34 Купівля 38.34Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.93Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе