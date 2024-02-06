Заяву Мар'яни Безуглої про вихід з партії "Слуга Народу" задовольнили

Про це Безугла написала на своїй сторінці у фейсбук.

"Усі мої спроби доказати, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019, змінити формат, позиціювання, розсекретити дані щодо воюючих членів партії (а їх немало), приділити увагу ідейній складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо, — все ігнорувалося. А моя боротьба з Тищенком — то окрема історія. Добилась таки, виключили", - повідомила вона.

Безугла також зауважила, що "Слуга Народу" залишилася в інерційному минулому.

"Все ж вважаю, "Слуга Народу" не жахлива партія. Тут працює багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей. Можна було б багато чого розвинути. І Шуляк не безнадійна. Але партія зараз існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці", - додала вона.

Передісторія

Заступниця голови Комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

"Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти", - написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали носа у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар Комітету ВР з нацбезпеки й оборони Роман Костенко заперечує, що Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки.

Комітет із нацбезпеки й оборони та Регламентний комітет підтримали відкликання Безуглої, сама нардепка назвала дії своїх колег підлими.

10 січня постанову про відкликання Безуглої не поставили на порядок денний засідання Ради. Спікер ВР Руслан Стефанчук пояснив, що внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання Безуглої парламент зможе тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. За його словами, бажано, аби фракція "Слуги Народу" висловилася за внесення до порядку денного проєкту постанови, адже Безугла є представницею цієї політсили. Пізніше, 16 січня, постанову щодо звільнення Безуглої знову не винесли на порядок денний.

Безугла зазначила, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу", проте продовжує підтримувати президента і залишається мажоритарним депутатом Оболонського району.