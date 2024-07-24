Гарна тенденція. Це означає, що Україна на правильному шляху. Треба продовжувати.

Це теж одна з причин, чому росіяни поспішають з "миром". Вони знають, що ці проблеми під осінь загостряться.

Цікаво подивитися, що буде у Москві, якщо прилетять дрони у газорозподільчі станції десь на початку осені. Всі ТЕЦ Москви працюють на газу. Всі бунти в Росії мають перспективу, якщо починаються у Москві. Бо у нас можлива холодна зима, а там точно буде холодна зима.

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Взагалі масове відключення електрики у Краснодарському краї дуже правильна річ. Оскільки Україна не може бити по танкерах, які везуть російську нафту та нафтопроводу по якому американські компанії качають казахську нафту, то дезорганізацію їх роботи можна забезпечити відсутністю електрики. Про електрику нам ніхто нічого не говорив і не скаже. "Кіна не будєт. Елєктрічєство кончілось".

Ось чому потрібно багато різної зброї власного виробництва. Щоб ніхто нам нічого не розповідав як бити та куди бити.

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Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

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