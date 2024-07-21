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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Війна продовжиться. Інших варіантів немає

Михайло Басараб
21 липня, 2024 неділя
16:02
Погляд Михайло Басараб

Знаю, що мирні переговори на даному етапі війни здатні призвести лише до ще більших проблем

Зміст

Поясню чому.

Для РФ у цьому випадку немає сенсу погоджуватися лише на припинення вогню. Вони захочуть значно більше. І вже говорять про це відкритим текстом. Ми просто офігіємо від умов, які вони виставлять. Не сумнівайтеся, що буде саме так.

Тож або все припиниться, не почавшись, або ж те, що вони протиснуть в ході так званих переговорів, просто не запрацює.

Тут я б додав про те, якими додатковими внутрішніми наслідками це обернеться для нас, але поки промовчу. Не важко здогадатися.

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Достеменно відомо ще одне — війна продовжиться. Вибачте, але інших варіантів немає. Є й позитивний момент. Війна закінчиться кончиною РФ.

Можливим продовженням невдалих "мирних" переговорів стане значно масштабніша війна за участю більшої кількості учасників, але одним з підсумків й такої війни все одно стане розпад РФ.

Тому зберігайте спокій й боріться, бо іншого для нас немає. Повірте, точно немає. Воля або смерть.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
переговори з РФ
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