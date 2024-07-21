Війна продовжиться. Інших варіантів немає
Знаю, що мирні переговори на даному етапі війни здатні призвести лише до ще більших проблем
Поясню чому.
Для РФ у цьому випадку немає сенсу погоджуватися лише на припинення вогню. Вони захочуть значно більше. І вже говорять про це відкритим текстом. Ми просто офігіємо від умов, які вони виставлять. Не сумнівайтеся, що буде саме так.
Тож або все припиниться, не почавшись, або ж те, що вони протиснуть в ході так званих переговорів, просто не запрацює.
Тут я б додав про те, якими додатковими внутрішніми наслідками це обернеться для нас, але поки промовчу. Не важко здогадатися.
Читайте також: Ця війна закінчиться не угодою, а припиненням існування однієї з двох держав
Достеменно відомо ще одне — війна продовжиться. Вибачте, але інших варіантів немає. Є й позитивний момент. Війна закінчиться кончиною РФ.
Можливим продовженням невдалих "мирних" переговорів стане значно масштабніша війна за участю більшої кількості учасників, але одним з підсумків й такої війни все одно стане розпад РФ.
Тому зберігайте спокій й боріться, бо іншого для нас немає. Повірте, точно немає. Воля або смерть.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе