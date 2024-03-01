На початку війни Зеленського лякали замахами диверсантів — в інтервʼю Фокс ньюс президент заявив, що на нього 6 разів готували замахи.

Все це не підтверджується жодними фактами. Жодних доказів дій хоча б одної російської диверсійної групи у Києві, яка б намагалась наблизитись до президента нема. Жодних.

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Так само нема жодних ознак організації кимось "Майдану-3", жодних масових організованих протестів та масових закликів до повалення влади. Жодних.

А темами протестів, замахів та заколотів Зеленським дуже зручно маніпулювати та розгойдувати його психіку, щоб він не заважав Єрмаку з Татаровим і далі правити країною від його імені.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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