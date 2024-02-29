Вибори під час війни та російська ІПСО
В інформпросторі час від часу зустрічаю обговорення теми проведення/непроведення виборів президента цієї весни. І відповідно – легітимності Зеленського після 20 травня, тобто 5-річного терміну його повноважень
Я чесно кажучи, не розумію, в чому дискусія? У нас офіційно діє режим воєнного стану. А Конституція, і закони України передбачають принцип неперервності влади. Тобто: президент і Верховна Рада продовжують виконувати свої повноваження до наступних виборів, які мають відбутися після завершення війни.
Є чіткі розʼяснення юристів — норма закону, що повноваження президента продовжуються під час воєнного стану, не суперечить Конституції. Фахівці з конституційного права вже опублікували не один розбір, пояснюючи, що законодавчих підстав говорити про нелегітимність Зеленського немає.
Є позиція ЦВК, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост новобраного президента (ст. 108 Конституції України), і що він не може передавати свої повноваження іншим особам або органам (ст. 106). Така норма, до речі, вже використовувалась в українській політичній історії, коли Кучма пішов з посади президента пізніше відведеного йому терміну.
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Вочевидь, що тема нібито "нелегітимності" Зеленського цікава буде насамперед росіянам та їх прихильникам в різних країнах. Вони досить активно будуть розкручують її, будуючи власні ІПСО і підкидаючи сумніви в український і міжнародний інформпростір. Щоб розхитати протестні настрої у нас і максимально зменшити підтримку партнерів та зірвати військову допомогу. Бо ж у Росії – легітимний і беззмінний Путін, а в Україні – мовляв, немає з ким домовлятися. Та якщо міряти їхніми мірками, то нам треба з Ростова виписати не менш "легітимного Яника" на наступні 20 років.
Власне, про це попереджає Комітет з питань розвідки: у листопаді 2023 року Росія вже почала спецоперацію, яка у росіян називається "Майдан-3", яка за різними даними має досягнути кульмінації якраз цієї весни. За основу будуть братися не тільки питання "легітимності" та роздмухування різних проблем у суспільстві. Не слід недооцінювати росіян. У спецопераціях вони майстри.
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Завдання: поставити під сумнів всі рішення Зеленського, поширити "теорії змови", показати "втому від України", посварити нас із союзниками й між собою, протиставляючи цивільних і військових.
Тож це має бути найдорожча "акція" російських спецслужб, бо за оцінками Комітету, її загальний бюджет сягатиме 1,5 млрд доларів. І вона розгортається на наших очах.
Але зрештою: вибори в Україні мають бути справді вільним вибором українців.
Тому лише після того, як закінчиться воєнний стан, парламент протягом 90 днів призначить дату голосування за президента і Верховну Раду. А кого оберуть українці – залежатиме тільки від нас.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
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