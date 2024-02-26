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OPINION

Русня завжди бреше

Борислав Береза
26 лютого, 2024 понедiлок
18:09
Погляд Борислав Береза

На жаль, використовує ворог і помилки української влади, яка недолуго працює в інформаційній площині

Русня добре розуміє, що не виграє війну, поки українці вірять у перемогу і не опускають руки. Тому русня намагається деморалізувати українців та займається просуванням тез, що Україні не виграти, або вона вже програла, що втрати русні — це або дрібниці, або неправда, що Захід кине Україну, що мобілізуватися не треба і так далі. Русня готова використовувати будь-які варіанти — брехати, маніпулювати, підміняти сенси, фальсифікувати та замовчувати факти. Головне для русні — посіяти зневіру та деморалізувати.

У Кремлі давно збагнули наскільки важливий цей напрямок і вкидають в це гроші, час та ресурси. Цією роботою займаються не лише русняві ЗМІ, ботоферми та різні говорючі голови, які співпрацюють з руснею. Корисних ідіотів теж використовують.

На жаль, використовує русня і помилки української влади, яка недолуго працює в інформаційній площині та спирається на людей на кшталт Подоляка чи Арестовича, а потім вигрібає через свою недолугість.

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Так, я вважаю, що Зеленський помилявся, коли відмовлявся називати кількість загиблих українців. Це дало ворогові можливість маніпулювати та брехати, в той час, як кількість загиблих окупантів значно більша. Так, я вважаю, що великою помилкою було закрити кордони. Але відстежуючи, які корупційні схеми побудували на цьому, добре розумію, що це була навіть не помилка, а спланована дія з метою збагачення окремих груп.

До речі, приклад Ізраїлю, де і кількість загиблих називають і кордони не закрили, показують, хто правий. Так, сьогодні є проблеми з західним фінансуванням, але вони не такі, що все пропало і ситуація виправиться. Але русня все одне намагається все це використовувати, гіперболізуючи та брешучи. І це не дивно. Тому що інформаційна війна — це одна зі складових загальної стратегії. І цією складовою русня не нехтує.

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До речі, русня еволюціонувала. Вона стала краще використовувати українську мову і вже майже не зустрічаються помилки в стилі "пекельні борошна". Русня вже не так відверто бреше, як раніше. Але головне не змінилося — русня намагається демотивувати українців. Завжди пам'ятайте це, коли бачите коментарі русні, коментарі ноунеймів з руснявими наративами та дописи від різних ноунеймів як "Маричка Українка" чи "Назар Кам'яняр", які розповідають, що все пропало, що не треба битися, що нас всі зрадили або треба йти на Майдан. Це і є ІПСО російських спецслужб. Хоча і власних ідіотів у нас вистачає.

Тому завжди використовуйте критичне мислення і не забувайте про те, що русня завжди бреше.

Як дізнатися, що русня бреше? Якщо вона відкрила рота чи щось написала, то вона бреше. Це аксіома. А їх, на відміну від теорем, доводити не треба. Аксіоми треба знати та пам'ятати. А ще треба вірити в себе і в ЗСУ та пам'ятати, що цю війну не ми розпочали та б'ємося ми за себе, за свої родини, за свою країну, за своє право жити у своїй країні по своїх законах. І не русні нам вказувати, як нам жити.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
пропаганда
ЗСУ загиблі
втрати окупантів
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