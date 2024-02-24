Але саме формулювання питання абсурдна. В ланцюзі однаково важливі усі ланки. Неважливо, яка розірветься — перша, середня чи остання. Достатньо порватись одній — впаде весь ланцюг.

Тому винуваті всі, хто копав "російську колію" - від першого архітектора Боголюбського до останнього (сподіваюся, дійсно останнього) Путіна, від суздальських літописців до Мединського, ну і всі рядові копачі теж, які спускали тятиви луків та тиснули на гачки калашів.

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Міра цієї вини, зрозуміло, неоднакова, це ще Нюрнберзький трибунал розумів. Путін винуватий найбільше (і тому, що віддав наказ про напад, і тому, що міг цього не робити). А вина Достоєвського майже непомітна на тлі вини Бодрова-молодшого.

Але безглуздо думати, що існує якийсь один-єдиний винуватець. І шкода, що розуміння цього приходить так повільно.

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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