Війну спричинили всі, хто копав "російську колію"
Традиційний український с*ач: хто ж винний у війні — Грозний, Достоєвський, 100500 алкоголіків з дідами на палках чи Путін?
Але саме формулювання питання абсурдна. В ланцюзі однаково важливі усі ланки. Неважливо, яка розірветься — перша, середня чи остання. Достатньо порватись одній — впаде весь ланцюг.
Тому винуваті всі, хто копав "російську колію" - від першого архітектора Боголюбського до останнього (сподіваюся, дійсно останнього) Путіна, від суздальських літописців до Мединського, ну і всі рядові копачі теж, які спускали тятиви луків та тиснули на гачки калашів.
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Міра цієї вини, зрозуміло, неоднакова, це ще Нюрнберзький трибунал розумів. Путін винуватий найбільше (і тому, що віддав наказ про напад, і тому, що міг цього не робити). А вина Достоєвського майже непомітна на тлі вини Бодрова-молодшого.
Але безглуздо думати, що існує якийсь один-єдиний винуватець. І шкода, що розуміння цього приходить так повільно.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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