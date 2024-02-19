"Я не думаю, що люди на найвищому політичному рівні, проміжному рівні та громадська думка розуміють, що ми в ситуації, яка потребує зовсім іншого підходу. Не просто "подивімося наступного місяця на Раді глав МЗС". Ні, через три місяці ситуація вже буде вирішено на полі бою".

Не зовсім зрозуміло, що цим хотів сказати Боррель. Що треба негайно міняти підхід? Як Данія, котра планує віддати нам чи не всю доступну арту, чи як Чехія, котра знайшла 800 000 снарядів, чи як Велика Британія, котра надасть тисячі дронів з ШІ для одночасного обстрілу ворога.

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Чи що Україна без варіантів до початку літа зазнає поразки й припинить існування в наявному форматі?

Чи що вже досягнуто десь за лаштунками попередніх домовленостей про заморожування конфлікту "на землі", тому ворог і взявся аврально гребти під себе території? Чи Боррель мав на увазі щось інше?

Чого саме Боррель намагався досягнути такою заявою: мобілізувати союзників для масованого забезпечення ЗСУ всім чим можна? Залякати? Натиснути на Зеленського через явний регрес після зміни Головкома? Продемонструвати Путіну готовність до переговорів вже навесні?

Дуже неоднозначна заява, варто визнати.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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