Будапешт-2 підриває суб'єктність Європи
Зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом, на жаль, не наблизила світ до завершення війни Росії проти України
Складається враження, що американська адміністрація вкотре схиляється до довіри запевненням Кремля, а не до твердої позиції на підтримку міжнародного права та українського суверенітету.
Кремль продовжує свою цинічну гру — цього разу через черговий "дзвінок" Путіна до Трампа. І ми знову бачимо, як після таких сигналів змінюється риторика американського президента. Небажання Вашингтона посилювати санкційний тиск або збільшувати військову допомогу лише затягує війну й підриває довіру до здатності США відігравати лідерську роль у стримуванні агресії.
Особливе занепокоєння викликає анонсована зустріч Трампа з кремлівським очільником у Будапешті. Це не лише геополітичний виклик — це удар по суб’єктності Європейського Союзу, який мав би не допустити навіть прольоту літака з Путіним над своїми територіями.
Для України ж символізм Будапешта звучить особливо гірко: документ, який колись мав гарантувати нашу безпеку після відмови від ядерної зброї, перетворився на порожню декларацію; а нові перемовини щодо миру між Росією і Україною саме в Угорщині жодним чином не сприяють довірі до цих потенційних домовленостей.
Очевидно, що ключова частина американського політичного істеблішменту досі не усвідомлює реальної суті російської війни — як загрози не лише для України, а й для всієї системи міжнародної безпеки.
Чи зробила Україна достатньо для зміни цієї парадигми думання? Чи мала українська делегація різні опрацьовані сценарії розмови в Білому домі, окрім цілі отримати Tomahawk? Думаю, питання риторичне.
Водночас варто відзначити, що європейські партнери дедалі активніше виступають зі скоординованою позицією підтримки України. Є надія, що саме спільні дії європейських союзників допоможуть утримати необхідний рівень міжнародного тиску на Кремль і водночас можливо навіть сприятимуть коригуванню підходів Вашингтона.
На сьогодні ж Україна зобов’язана покладатися передусім на власні сили та працювати над максимальною підтримкою європейських партнерів.
А от стабільність чи передбачуваність політики США з погляду захисту міжнародного права та тиску на агресора навряд чи може бути гарантованою. Щоб мати шанс, то до роботи на тому напрямку для отримання результату треба залучити ширше коло фахівців...
Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
