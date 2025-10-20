Складається враження, що американська адміністрація вкотре схиляється до довіри запевненням Кремля, а не до твердої позиції на підтримку міжнародного права та українського суверенітету.

Кремль продовжує свою цинічну гру — цього разу через черговий "дзвінок" Путіна до Трампа. І ми знову бачимо, як після таких сигналів змінюється риторика американського президента. Небажання Вашингтона посилювати санкційний тиск або збільшувати військову допомогу лише затягує війну й підриває довіру до здатності США відігравати лідерську роль у стримуванні агресії.

Особливе занепокоєння викликає анонсована зустріч Трампа з кремлівським очільником у Будапешті. Це не лише геополітичний виклик — це удар по суб’єктності Європейського Союзу, який мав би не допустити навіть прольоту літака з Путіним над своїми територіями. Читайте також: Трамп чудово знає, як тиснути на Путіна Для України ж символізм Будапешта звучить особливо гірко: документ, який колись мав гарантувати нашу безпеку після відмови від ядерної зброї, перетворився на порожню декларацію; а нові перемовини щодо миру між Росією і Україною саме в Угорщині жодним чином не сприяють довірі до цих потенційних домовленостей.

Очевидно, що ключова частина американського політичного істеблішменту досі не усвідомлює реальної суті російської війни — як загрози не лише для України, а й для всієї системи міжнародної безпеки.

Чи зробила Україна достатньо для зміни цієї парадигми думання? Чи мала українська делегація різні опрацьовані сценарії розмови в Білому домі, окрім цілі отримати Tomahawk? Думаю, питання риторичне.

Водночас варто відзначити, що європейські партнери дедалі активніше виступають зі скоординованою позицією підтримки України. Є надія, що саме спільні дії європейських союзників допоможуть утримати необхідний рівень міжнародного тиску на Кремль і водночас можливо навіть сприятимуть коригуванню підходів Вашингтона.

На сьогодні ж Україна зобов’язана покладатися передусім на власні сили та працювати над максимальною підтримкою європейських партнерів.