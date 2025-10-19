По-перше, Трамп остаточно підтримав нашу ключову позицію — спочатку припинення вогню, тоді переговори! Саме від цього максимально ухиляється Путін.

По-друге, Трамп підтримав логіку замороження по лінії фронту. Це теж наша позиція.

По-третє, розмова про Tomahawk змусила Путіна дзвонити Трампу і домовлятись про нові переговори. Тому Трамп чудово знає, як тепер тиснути на РФ.

Читайте також: Місія для Tomahawk

Зрозуміло, що ситуація ще в процесі. І скоріше за все з чергової зустрічі Трампа і Путіна нічого не вийде. Але, як я вже казав, повільно і важко ситуація рухається на нашу користь.

Нагадаю, що весною нам взагалі заморозили озброєння, а зараз вже про Tomahawk розмовляємо.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист