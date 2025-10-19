Трамп чудово знає, як тиснути на Путіна
Поки більшість посипають голову попелом після зустрічі Трампа Зеленського, я вважаю її дуже успішною і такою, що наближає кінець війни
По-перше, Трамп остаточно підтримав нашу ключову позицію — спочатку припинення вогню, тоді переговори! Саме від цього максимально ухиляється Путін.
По-друге, Трамп підтримав логіку замороження по лінії фронту. Це теж наша позиція.
По-третє, розмова про Tomahawk змусила Путіна дзвонити Трампу і домовлятись про нові переговори. Тому Трамп чудово знає, як тепер тиснути на РФ.
Читайте також: Місія для Tomahawk
Зрозуміло, що ситуація ще в процесі. І скоріше за все з чергової зустрічі Трампа і Путіна нічого не вийде. Але, як я вже казав, повільно і важко ситуація рухається на нашу користь.
Нагадаю, що весною нам взагалі заморозили озброєння, а зараз вже про Tomahawk розмовляємо.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе