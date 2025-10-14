Місія для Tomahawk
Я не буду оцінювати Tomahawk з точки зору бойової ефективності
По-перше, хай це зроблять технічні фахівці. По-друге, це насправді не важливо.
Місія Tomahawk в тому, щоб учергове дати зрозуміти Путіну, що він не виграє війну. На фоні поглиблення економічної кризи у РФ, остаточного вичерпання радянських запасів, надання такого озброєння Україні є чітким сигналом, що у Путіна немає шансів.
Орки завили з приводу Tomahawk не тому, що дуже бояться цієї зброї. А тому, що таким кроком Трамп фактично руйнує їхні наміри отримати вигідну угоду з ним.
Читайте також: Про Третю світову. Вона вже йде
Tomahawk - це значно далі чим будь-що, що давав Байден, і перейшовши цю межу, буде важко домовлятись з Трампом з позиції сили. Тепер позиція сили буде у Трампа. Орки це розуміють, і істерять.
Однак, у Tomahawk є ще один побічний ефект — це сигнал російським елітам, що шанс домовитись практично втрачений. Можливо це призведе до появи полковника Штауффенберга в Росії, тільки з більш успішним результатом.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
