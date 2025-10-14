Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Місія для Tomahawk
OPINION

Місія для Tomahawk

Віктор Андрусів
14 жовтня, 2025 вiвторок
08:00
Погляд

Я не буду оцінювати Tomahawk з точки зору бойової ефективності

Зміст

По-перше, хай це зроблять технічні фахівці. По-друге, це насправді не важливо. 

Місія Tomahawk в тому, щоб учергове дати зрозуміти Путіну, що він не виграє війну. На фоні поглиблення економічної кризи у РФ, остаточного вичерпання радянських запасів, надання такого озброєння Україні є чітким сигналом, що у Путіна немає шансів.

Орки завили з приводу Tomahawk не тому, що дуже бояться цієї зброї. А тому, що таким кроком Трамп фактично руйнує їхні наміри отримати вигідну угоду з ним. 

Читайте також: Про Третю світову. Вона вже йде

Tomahawk - це значно далі чим будь-що, що давав Байден, і перейшовши цю межу, буде важко домовлятись з Трампом з позиції сили. Тепер позиція сили буде у Трампа. Орки це розуміють, і істерять.

Однак, у Tomahawk є ще один побічний ефект — це сигнал російським елітам, що шанс домовитись практично втрачений. Можливо це призведе до появи полковника Штауффенберга в Росії, тільки з більш успішним результатом. 

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
зброя для України
оборона та безпека
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Автор Олег Постернак
11 жовтня, 2025 субота
Чехія після виборів. Що маємо у сухому залишку
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
12 жовтня, 2025 неділя
Мер Одеси Труханов: на комісії при президенті розглянуть питання про позбавлення мене українського громадянства
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 жовтня
10:02
OPINION
Російська пропаганда: гігієнічні процедури самодостатні
09:51
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Українцям більше не дзвонитимуть з рекламою по телефону: оператори вже заблокували тисячі спам-номерів
09:44
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Ворог застосовує конвеєрні атаки на Покровському напрямку, - 4-й батальйон "Сила Свободи"
09:09
Дональд Трамп
"Він мій друг": Трамп заявив, що Ердоган може допомогти у врегулюванні війни в Україні
08:55
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Знищений гіпермаркет у Донецьку слугував укриттям для військової техніки окупантів, - Андрющенко
08:53
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 69 з 96 ворожих дронів
08:15
Інфографіка
збірна України, Україна, ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після перемоги над Азербайджаном
08:10
Оновлено
танк ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 190 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:02
"Катастрофічний стан ППО": агенти "Атеш" в російській армії відзвітували про ситуацію на Запоріжжі
07:53
Оновлено
Атака у ніч на 14 жовтня: у Харкові постраждав медзаклад, на Кіровоградщині - критична інфраструктура
07:39
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 29 артсистем та 1200 військових
07:35
Анонс
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
ЧС-2026: результати й розклад матчів 14 жовтня
07:29
Євробачення 2025
Європейська мовна спілка відклала голосування щодо участі Ізраїлю в Євробаченні-2026
06:59
Starship SpaceX
SpaceX завершила серію випробувань Starship в рамках підготовки до майбутніх місій на Місяць та Марс
2025, понедiлок
13 жовтня
23:48
Оновлено
Кіліан Мбаппе, Франція - Ісландія, відбір ЧС-2026
Відбір ЧС-2026: результати усіх матчів 13 жовтня
23:41
Оновлено
збірна України, футбол, Україна
Україна перемогла Азербайджан у відборі на ЧС-2026
23:18
Реджеп Тайїп Ердоган і Джорджія Мелоні
"Ти маєш чудовий вигляд, але...": Ердоган попросив премʼєрку Італії Мелоні кинути палити
22:10
Ексклюзив
Володимир Огризко
У Кремлі бояться не тільки Tomahawk, - дипломат Огризко
21:45
Оновлено
зеленський трамп
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 17 жовтня
21:44
Втрати окупантів
Азовці зупинили штурм росіян під Добропіллям: ворог зазнав значних втрат
21:20
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія окупувала Тернове Дніпропетровської області, - DeepState
21:06
Ексклюзив
Штаб-квартира ЄС в Брюсселі
ЄС з 2022 року зменшив купівлю російських енергоресурсів на 90%, але треба багато що зробити, - журналіст Хотин
20:57
Ексклюзив
Роман Костенко
Трамп дуже високо підняв ставки: Костенко про заяви президента США щодо Tomahawk
20:51
Україна ЄС
ЄС виділить кошти на запуск спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України
20:18
прапор України
Україна повернула з окупованого Криму 20-річного юнака, якого окупанти намагались змусити служити в армії РФ
20:01
OPINION
З драконом не домовляються про мир. Йому вибивають смердючі зуби
19:55
Володимир Зеленський
Захист і відновлення енергетики: Зеленський провів сьогодні Ставку з ключових питань
19:55
Володимир Зеленський
"Через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати": Зеленський попередив про можливі проблеми з електроенергією
19:32
Лідери ЄС прагнуть досягти угоди щодо використання заморожених активів РФ на користь України на саміті у Брюсселі, - Bloomberg
19:21
Ексклюзив
У більшості багатоквартирних будинків тепло, скоріше за все, буде з 1 листопада, - екснардепка Войціцька
19:19
Огляд
Радіатор опалення
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
19:18
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Це доволі рідкісне явище за останній рік": 68-ма ОЄБр про ситуацію на Покровському напрямку
19:17
Ексклюзив
Генадій Труханов
Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
19:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін
Хвилина мовчання не дає полегшення, а музика робить терапію, - Мирослав Кувалдін
18:44
Пресреліз
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
18:41
Словенія
Словенія приєдналася до ініціативи PURL для підтримки України
18:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Імпічмент і Tomahawk: Шамшур припустив, про що найближчим часом говоритимуть Трамп і Зеленський
18:11
погода, опади, дощь
Україну накриє холод і дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 14 жовтня
18:05
OPINION
Москва не знайшла пігулки проти "гегемонії Трампа" в арабському світі
17:51
Ексклюзив
Еммануель Макрон
У Макрона після президенства може бути потужна посада у Єврокомісії, - аналітик
Більше новин
