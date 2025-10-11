Про Третю світову. Вона вже йде
Не всі це усвідомлюють і визнають, що закономірно, та цей процес людям вже не зупинити. Хіба Бог може зробити диво…
Уже зараз формуються нові геополітичні військові блоки, вже зараз вирують "регіональні" конфлікти, що призводять до величезних людських жертв, вже зараз "старий світ" руйнується, а "новий" - народжується…
Людство опинилося у вирі Війни, й незалежно від націй, держав, континентів, кожна людина на планеті Земля пройде через Третю світову.
Нам, Українцям, тим, хто у Війні за Незалежність, трохи легше: ми вже звикли до пекла і ведемо боротьбу за виживання багато років…
Не заздрю тим народам, які живуть як на весіллі: їдять, пʼють, мирно насолоджуються земним життям і думають, що завжди так буде…
Не буде! Їх "кайф" дуже скоро завершиться: ракетні та бомбові атаки, блекаути, голод, холод, бойові дрони тощо — скрізь…
І смерть. Багато смерті.
І ніхто нікуди вже не втече.
(Навіть, наші "недочоловіки"-ухилянти вже нікуди не втечуть…)
Таке найближче майбутнє мені сьогодні наснилося…
Добре, що прокинувся.
Та загалом, як вірний Христової Церкви, я впевнений, що сни — то все хибне, і на все є воля Божа і Національна…
І в цій Війні Добра і зла ми переможемо обовʼязково.
Все буде Україна!
Про автора. Дмитро Ярош — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер та засновник організації "Правий сектор", член-засновник організації "Тризуб", командувач Української добровольчої армії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
