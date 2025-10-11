Уже зараз формуються нові геополітичні військові блоки, вже зараз вирують "регіональні" конфлікти, що призводять до величезних людських жертв, вже зараз "старий світ" руйнується, а "новий" - народжується…

Людство опинилося у вирі Війни, й незалежно від націй, держав, континентів, кожна людина на планеті Земля пройде через Третю світову.

Нам, Українцям, тим, хто у Війні за Незалежність, трохи легше: ми вже звикли до пекла і ведемо боротьбу за виживання багато років…

Не заздрю тим народам, які живуть як на весіллі: їдять, пʼють, мирно насолоджуються земним життям і думають, що завжди так буде…

Не буде! Їх "кайф" дуже скоро завершиться: ракетні та бомбові атаки, блекаути, голод, холод, бойові дрони тощо — скрізь…

І смерть. Багато смерті.

І ніхто нікуди вже не втече. (Навіть, наші "недочоловіки"-ухилянти вже нікуди не втечуть…)

Таке найближче майбутнє мені сьогодні наснилося…

Добре, що прокинувся.

Та загалом, як вірний Христової Церкви, я впевнений, що сни — то все хибне, і на все є воля Божа і Національна…

І в цій Війні Добра і зла ми переможемо обовʼязково.