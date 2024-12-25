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OPINION

Чи потрібні Україні нові громадяни

Микола Малуха
25 грудня, 2024 середа
16:02
Погляд

Влада створила Міністерства єдності українців

Зміст

А моїй дружині МЗС не відповідає на електронні листи, щоб призначити час і дату подачі документів для отримання довідки про переслідування. Це наша вже третя спроба на шляху до отримання громадянства дружини.

На сайті МЗС йдеться, що треба записатися через надсилання листа на ел. пошту. Написали 20 серпня, потім ще 26 серпня повторне — мовчання.

Вони зібралися ціле міністерство створити, щоб повернути мільйони, хоча самі не здатні забезпечити прийняття документів в Україні, щоб ті, хто хочуть пов'язати своє майбутнє з Україною могли отримати громадянство.

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І тут виникають грішні думки "якщо українській державі не потрібні громадяни, якщо немає цінності, що сім'я має трьох народжених в Україні дітей, то може  і не ломитися в ці двері, а просто зробити релокейт?"

Особливо ці думки загострюються на тлі щасливих біженців з України, які судячи з фоточок та постів непогано так себе почувають на чужині...

Джерело

Про автора. Микола Малуха, спеціаліст з інтернет-комунікацій, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
мігранти
біженці з України
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