Чи потрібні Україні нові громадяни
Влада створила Міністерства єдності українців
А моїй дружині МЗС не відповідає на електронні листи, щоб призначити час і дату подачі документів для отримання довідки про переслідування. Це наша вже третя спроба на шляху до отримання громадянства дружини.
На сайті МЗС йдеться, що треба записатися через надсилання листа на ел. пошту. Написали 20 серпня, потім ще 26 серпня повторне — мовчання.
Вони зібралися ціле міністерство створити, щоб повернути мільйони, хоча самі не здатні забезпечити прийняття документів в Україні, щоб ті, хто хочуть пов'язати своє майбутнє з Україною могли отримати громадянство.
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І тут виникають грішні думки "якщо українській державі не потрібні громадяни, якщо немає цінності, що сім'я має трьох народжених в Україні дітей, то може і не ломитися в ці двері, а просто зробити релокейт?"
Особливо ці думки загострюються на тлі щасливих біженців з України, які судячи з фоточок та постів непогано так себе почувають на чужині...
Про автора. Микола Малуха, спеціаліст з інтернет-комунікацій, блогер
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