Пряма мова Джорджеску: "Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Щобільше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія...".

У відповідь на заяви сусідів, що вони претендують на частину української території, потрібно клепати більше своїх ракет. З дальністю 2-3 тис. км. Щоб ні у кого дурних думок не виникало. Тільки власна Армія та власний ВПК є гарантом безпеки нашої нації.

Читайте також: Проросійський політик Георгеску назвав Україну "вигаданою" й заявив, що її частина відійде до Румунії. У Києві відреагували Що стосується заяв з Румунії "щодо територій", то румунські політики завжди ризикують нарватися на радісні зойки з Будапешту "А ось з цього моменту давайте докладніше з нами поговорімо". Оскільки до території Трансильванії, яку Румунія отримала за результатами Першої світової війни, і де живуть 1 млн угорців, в угорців дуже багато питань.