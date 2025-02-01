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OPINION

Чи віддасть Георгеску Трансільванію Угорщині?

Тарас Загородній
1 лютого, 2025 субота
08:00
Погляд

Румунський політик назвав Україну "вигаданою державою" і хоче загарбати її частину

Зміст

Пряма мова Джорджеску: "Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Щобільше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія...".

У відповідь на заяви сусідів, що вони претендують на частину української території, потрібно клепати більше своїх ракет. З дальністю 2-3 тис. км. Щоб ні у кого дурних думок не виникало. Тільки власна Армія та власний ВПК є гарантом безпеки нашої нації. 

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Що стосується заяв з Румунії "щодо територій", то румунські політики завжди ризикують нарватися на радісні зойки з Будапешту "А ось з цього моменту давайте докладніше з нами поговорімо". Оскільки до території Трансильванії, яку Румунія отримала за результатами Першої світової війни, і де живуть 1 млн угорців,  в угорців дуже багато питань. 

Так що Україна завжди може жирно натякати, що можна починати з себе і показати приклад — повернути Трансильванію Угорщині.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
вибори
політика
Румунія
історія України
Угорщина
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