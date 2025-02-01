Чи віддасть Георгеску Трансільванію Угорщині?
Румунський політик назвав Україну "вигаданою державою" і хоче загарбати її частину
Пряма мова Джорджеску: "Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Щобільше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія...".
У відповідь на заяви сусідів, що вони претендують на частину української території, потрібно клепати більше своїх ракет. З дальністю 2-3 тис. км. Щоб ні у кого дурних думок не виникало. Тільки власна Армія та власний ВПК є гарантом безпеки нашої нації.
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Що стосується заяв з Румунії "щодо територій", то румунські політики завжди ризикують нарватися на радісні зойки з Будапешту "А ось з цього моменту давайте докладніше з нами поговорімо". Оскільки до території Трансильванії, яку Румунія отримала за результатами Першої світової війни, і де живуть 1 млн угорців, в угорців дуже багато питань.
Так що Україна завжди може жирно натякати, що можна починати з себе і показати приклад — повернути Трансильванію Угорщині.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
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