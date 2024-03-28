Цілий "Форбс" написав, хто веде анонімну телеграм-помийку "Джокер". У повній відповідності до модусу вівенді нинішнього Офісу президента — це кандидат в народні депутати від "Слуги Народу". Він на 153-му місці в списку, і якщо когось зі списковиків звільнять зараз — він має втягнутись на його місце. Тобто нардепом стане людина, яку називають причетною до одного з найбільших га*номьотів країни.

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До речі. В останні тижні "Джокер" хе*ачить по таксі "Уклон". Такий собі наїзд з метою дискредитації, за припинення якого просять 200 штук баксів, пише "Форбс".

Одним з елементів кампанії по наїзду на "Уклон" став стук-стук поліції про те, що це таксі працює під час комендантської години. І я, як людина, що іноді їздить країною потягом, завжди ціную можливіть добратися з вокзалу вночі до моїх спальних є*єнєй на таксі.

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Тим більш, що комендантська година в Києві зараз виродилась у спосіб корупційного заробітку контролерів. Тому знайте, кому ви завдячуєте тим, що в останні дні не можете доїхати з вокзалу на таксі додому вночі.

А те, що ця шваль продовжить навалювати на мене якісь чергові ви*ери, - справді пофіг. Читайте НЕанонімні канали, і все добре.

Фото: Facebook Юрія Ніколова

Про автора. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач

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