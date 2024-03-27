Нам ідеться про запровадження для платформ, якими поширюється масова інформація (Телеграм лише одна з них) приблизно такого самого регулювання, яке встановлено для платформ типу YouTube.

В умовах, коли 72% українців отримують новини саме через Телеграм, ситуація потребує регулювання. Ми вимагаємо – серед іншого – зареєструвати в Україні представництво власника, щоб був відповідальний суб’єкт реалізації положень законопроєкту.

Прогнозовано, проти авторів законопроєкту, зокрема, моєї скромної особи, піднялася хвиля чорного піару. Звинувачення нікчемні – як особистого, так і політичного характеру. Мовляв, ми намагаємося обмежити свободу слова, доступ українців до інформації, діємо на замовлення власників телеканалів, інтернет-видань тощо.

Для більшості з нас подібні звинувачення – не новина. І ми розуміємо, що платформам, які пов’язані з Росією, не хочеться виходити на денне світло й діяти за українськими, а не російськими правилами.

Це ситуація аналогічна до законопроєкту про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні. Депутатів, які працюють над його ухваленням, залякують судами й, навіть, запровадженням США санкцій.

Абсурд, який свідчить про те, що ми наближаємося до прийняття парламентом рішення, яке завершить історію поширення "русского міра" в нашій державі, полегшить викриття агентурних мереж ворога і звільнить Українське православ’я від отруйних впливів Москви.

Так само буде з Телеграмом та іншими платформами – діяльність згідно з українським законодавством, в умовах відкритості та прозорості принесе користь нашому суспільству і справі Перемоги.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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