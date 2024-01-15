Внутрішньополітичний стан РФ

Головна і дуже важлива зміна у РФ — це погіршення внутрішньої соціально-економічної ситуації. Це важко встановити за цифрами, оскільки Путін і влада брешуть постійно про стан економіки.

Але опитування ІКАР у вересні 2023 року показує разючу зміну настроїв росіян: 42 % найбільшою проблемою назвали низький рівень зарплат і пенсій, а СВО - 31%. Для розуміння в грудні 2022 року: 50% назвали СВО найбільшою проблемою, а 25% - низькі зарплати та пенсії.

Зрештою, тренд на погіршення ситуації підтверджує і сам Путін, який більшість своєї пресконференції присвятив соціальним питанням, а не війні.

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Чому це важливо? Я постійно пояснюю, що революції в Росії відбуваються згори. Тобто спочатку погіршується ситуація, тоді в оточенні царя з’являються охочі її очолити й скинути його, тоді починається двіж. Зрештою, Пригожин це дуже чітко продемонстрував, але через відсутність передумов в суспільстві — програв. Цього і боїться Путін найбільше — появи нового опозиційного лідера.

Тут мій прогноз полягає в тому, що ближче до осені й ми побачимо низку конфліктів у російських елітах. Можливо, навіть штучних, де будуть створювати якогось керованого конструктивного опозиціонера, але як і колись в царські часи — всі контрольовані рано чи пізно виходять з-під контролю.

Вибори

Вибори Путіна пройдуть спокійно. Головна інтрига: чи принесе він на них якісь здобутки типу Авдіївки чи ні. Зараз я прогнозую, що ні. Російські генерали недооцінили ситуацію, і спалили серйозні ресурси вже, і на їх відновлення потрібний буде час, якого може не вистачити до виборів. Втім, немає причин думати, що Путіну це дуже треба для перемоги. Не буде Авдіївки зроблять переможний угар з якогось маленького села. Опитування показує, що СВО не в пріоритеті. Скоріше, якась перемога Путіну потрібна більше для своїх партнерів, чим для росіян.

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Результати виборів також будуть визнані світом. З зауваженнями, що вибори не демократичні, але Захід визнає Путіна. І я відразу закликаю низку наших активістів не витрачати свій час і ресурси на боротьбу з цим визнанням. Річ у тому, що невизнання Путіна робить не можливим мирний процес за його участі. І Захід на це ніколи не піде.

Санкції

Санкції залишаються одним з найпотужніших інструментів завершення війни. І, на мою думку, тут Україна дуже сильно не допрацьовує. 2023 рік не можна назвати провальним в плані санкцій, оскільки доходи РФ від нафти впали на 40%. Водночас важко назвати успішним, оскільки РФ отримувала доступ до технологій чіпів та іншого, змогла перевести економіку на військові рейки й втримати ситуацію. Так, допомагають Китай, Індія, Іран та Північна Корея, але більшість доходів і технологій РФ продовжує отримувати від Заходу в обхід.

Мій прогноз полягає в тому, що у 2024 році більше уваги буде приділено питанню дотримання санкцій, чим прийняття нових пакетів. І Україна має активно в цьому брати участь. Ми можемо самостійно виявляти порушення санкцій іншими країнами як Грузія чи Казахстан, через які сьогодні йде левова частка західного імпорту на РФ. Зрештою, я сподіваюсь, що відбудеться серйозна розмова Заходу з Індією, про те де вона на шкалі демократичних держав.

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Війна

Фаза бойових дій буде поділена на два етапи. Перший — до виборів Путіна, другий — до виборів в США. Про перше я вже сказав вище. Про друге — з липня — серпня, я думаю, Путін розпочне фазу потужного наступу, на мою думку, на Харків. Наступ буде безперспективний, але його мета показати, що Байден і його підтримка України — провалилися. Це має дати пас Трампу на виборах президента США.

Загалом, я прогнозую, що в наступному році ми поміняємося з росіянами місцями. Вони підуть в потужні контрнаступи, зазнають втрат і невдачі. Ми ж завдамо кілька успішних контрударів і можливо навіть виграємо більше, чим в цьому році. Рік Путін буде закінчувати дуже і дуже сумно. Наступи проваляться, внутрішня ситуація сильно погіршиться, в еліті будуть розколи.