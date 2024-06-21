Чому Кулеба принижується перед Китаєм?
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: "У Пекіні побачили вражаючий масштаб саміту. Я переконаний, що у нас продовжиться розмова з Китаєм щодо припинення війни в Україні"
От цікаве формулювання питання "...припинення війни в Україні", не російської агресії, а "війни в Україні"! І це міністр закордонних справ України!!!
Дипломатія шляхом самоприниження і нехтування гідністю держави та своєю репутацією ніколи не є шляхом до успіху. Нічого, окрім зневаги вона не викликатиме ні у співвітчизників, ні у партнерів, ні у тих же китайців.
Раніше були "раби, підніжки, грязь Москви" (Т. Г. Шевченко), а зараз комусь хочеться ролі "раби, підніжки, грязь Пекіна".
Мій потенціал цензурних висловів завершився... далі не продовжую.
Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин
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