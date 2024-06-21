От цікаве формулювання питання "...припинення війни в Україні", не російської агресії, а "війни в Україні"! І це міністр закордонних справ України!!!

Дипломатія шляхом самоприниження і нехтування гідністю держави та своєю репутацією ніколи не є шляхом до успіху. Нічого, окрім зневаги вона не викликатиме ні у співвітчизників, ні у партнерів, ні у тих же китайців.

Раніше були "раби, підніжки, грязь Москви" (Т. Г. Шевченко), а зараз комусь хочеться ролі "раби, підніжки, грязь Пекіна".

Мій потенціал цензурних висловів завершився... далі не продовжую.

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Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

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