Чому ленд-ліз — дуже трампівська тема
Буквально днями в Конгресі знову запропонували проголосувати за ленд-ліз, причому запропонували трампісти для розширення повноважень Трампа
Здавалося б, звідки така ідея у партії та у політиків, які свого часу максимально критикували цей формат і протестували проти його ухвалення? Проте, як багато всього у нової адміністрації, "якщо це робить Трамп — це перемога, але якщо це робить хтось інший — то зрада національних інтересів". Тому розберімо дві ключові причини, чому з погляду Трампа це точно правильна політика.
1. Швидкість і непередбачуваність як зброя
Що таке ленд-ліз? Можливість президента максимально оперативно розпоряджатися бюджетами, які виділив Конгрес. Тобто по суті це скорочення бюрократичного шляху від рішення до його втілення, коли справа доходить до виділення Україні нових пакетів допомоги. Це не нові гроші й навіть не можливість заблокувати гроші — це просто пришвидшення процесу.
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Якраз те, що і треба Трампу, аби пришвидшувати формування сильної переговорної позиції для України, про яку він і говорив останні декілька тижнів. Він не дарма казав, що "сильна позиція України — це єдиний шанс зупинити війну".
2. Перетягування простирадла на себе
Поки спікером є Джонсон і поки основна частина Конгресу ще достатньо нерішуча, аби протистояти Трампу (а демократи взагалі дивують своєю пасивністю), саме час перетягувати на президентську гілку влади більше повноважень в міжнародних відносинах та в безпекових питаннях. Такого не було ще з часів початку В'єтнамської війни, і де гарантія, що Трамп після ленд-лізу не захоче ще чимось займатися одноосібно?
Про автора. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
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