Здавалося б, звідки така ідея у партії та у політиків, які свого часу максимально критикували цей формат і протестували проти його ухвалення? Проте, як багато всього у нової адміністрації, "якщо це робить Трамп — це перемога, але якщо це робить хтось інший — то зрада національних інтересів". Тому розберімо дві ключові причини, чому з погляду Трампа це точно правильна політика.

1. Швидкість і непередбачуваність як зброя Що таке ленд-ліз? Можливість президента максимально оперативно розпоряджатися бюджетами, які виділив Конгрес. Тобто по суті це скорочення бюрократичного шляху від рішення до його втілення, коли справа доходить до виділення Україні нових пакетів допомоги. Це не нові гроші й навіть не можливість заблокувати гроші — це просто пришвидшення процесу. Читайте також: Путін збиткується над Трампом Якраз те, що і треба Трампу, аби пришвидшувати формування сильної переговорної позиції для України, про яку він і говорив останні декілька тижнів. Він не дарма казав, що "сильна позиція України — це єдиний шанс зупинити війну".